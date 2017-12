Domáca 3D tlač bude využívať plastové fľaše

Odpad, ktorý by z domácností putoval na skládky, môže poslúžiť ako surovina.

15. júl 2016 o 9:39 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Použité plastové fľaše nemusia skončiť na skládkach a bez úžitku. Ak sa do domácností dostane nová 3D tlač, budeme si z nich vyrábať budúce predmety.

S novým konceptom prichádza londýnsky startup, ktorý chce osloviť fanúšikov 3D pier. Novinka s názvom Renegade však nepoužíva polymérové vlákna, ktoré si musíte kúpiť v obchode, no namiesto toho potrebuje prúžky či stuhy priamo z fliaš.

So šírkou 3,6, 9 a 12 milimetrov sa následne stanú vstupným materiálom pre pero vybavené tlačovou hlavou. Stačí navinúť prúžok na cievku, zaviesť jeho koniec do podávacieho mechanizmu, nastaviť pracovnú teplotu a môžete sa pustiť do kreatívneho bláznenia.

Tento prvý krok má overiť, do akej miery je recyklovaný materiál z fliaš spoľahlivý. Nie je však vylúčené, že čoskoro sa môžeme dočkať skutočných 3D tlačiarní na podobnom princípe.

Hlavným prvkom Renegade bude nový typ tlačovej hlavy, ktorá si poradí s viacerými druhmi vstupného materiálu. Dôležité je iba to, aby mechanizmus dokázal vlákno, prúžok či stuhu zachytiť na plynulý posuv.

Závitovka následne tlačí materiál do zohriatej komory, z ktorej vyteká zohriata zmes cez dávkovaciu dýzu.

Za pilotný produkt si firma pýta od drobných investorov 60 libier, s distribúciou sa má začať podľa magazínu Digital Trends v januári budúceho roka.