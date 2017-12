Lacné letenky a hotely? Google ich nájde za vás

Vývojári ponúkajú odpovede na najčastejšie otázky dovolenkového leta.

14. júl 2016 o 11:24 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to téma každého leta - nájsť si pre príjemné dovolenkové chvíle ubytovanie a dopravu, ktoré nestoja viac ako je nutné. Stovky špecializovaných internetových služieb sa venujú tejto téme, pretože provízie z predaja sú stabilným príjmom.

S rozbiehajúcou sa letnou sezónou zdokonaľuje svoje vyhľadávacie nástroje aj Google. Jeho vyhľadávač začína spracúvať špecializované dopyty, pri ktorých si môžete vyhľadať napríklad lacný hotel v Miláne do ktorého so sebou môžete zobrať aj psíka, alebo noc v Paríži s bazénom do 90 eur.

Google naučil svoj vyhľadávač porozumieť ubytovacím dopytom, aby naservíroval výsledky priamo zo svojich spracovaných databáz. Nové funkcie fungujú vo vyhľadávači v okne internetového prehliadača na počítači, ale aj v mobiloch, ktoré sú čoraz častejším nástrojom používateľov.

Zmenami prešiel podľa magazínu Digital Trends aj projekt Google Flights, ktorý sa hlbšie norí do ponúk leteniek. Popri tradičnom vyhľadávaní najlacnejších spojov prináša i e-mailové notififikácie a priame prepojenie s technológiou Google Now. Služba je dostupná v 26 krajinách sveta, zdokonalené funkcie nasadia postupne.

Nové cestovateľské funkcie majú za cieľ primknúť používateľov k službám Google, aby odpovede na svoje dopyty nemuseli hľadať u konkurencie. Rovnakej stratégie sa už niekoľko rokov drží aj Facebook či Microsoft. Technologické firmy si uvedomujú, že sú iba sprostredkovateľom prístupu k informáciám, kde zaváži viac zvyk a rutina, ako lojálnosť k značke.