Dvadsať rokov trvalo, kým prelomili ochranu konzoly Sega Saturn

Nový modčip v podobe rozširujúcej karty umožní načítať hry z pripojeného USB kľúča.

13. júl 2016 o 11:14 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Od roku 1994 chránila herná konzola Sega Saturn svoje technologické tajomstvá. Obsah prijímala iba na originálnych kompaktných diskoch, ktoré mali na svojom vonkajšom obvode vylisovanú autorizačnú vlnovku.

So starnúcimi mechanikami pre čítanie diskov narazili fanúšikovia hier a milovníci starých herných konzol na problém. Keďže Saturn bol v predaji iba dva roky, náhradné diely neexistujú. Výrobca použil špecifickú mechaniku, za ktorú nemožno nájsť uspokojivú náhradu.

Postupný prienik

Pre zložitú architektúru a samostatné procesory, z ktorých každý používa svoj operačný systém a kód nebolo jednoduché nájsť riešenie, ktoré by DRM technológiu prelomilo. Kód bol pevnou súčasťou čipov, navyše utajený tak, aby ho nebolo možné načítať.

Konštruktér James Lair-Wah pracuje na riešení problému do roku 2014. Postupne sa mu podarilo preniknúť do tajov čipov a porozumieť systémom, ktoré sú na nich prevádzkované. Hoci sa spočiatku zdalo, že úprava hernej konzoly pre použitie obyčajnej CD mechaniky bude vyžadovať náročné spájkovanie, pridávanie čipov a elektroniky, výsledok nakoniec prekvapil.

Podarilo sa mu dekódovať mechanizmy, ktorými rozširujúca karta pre videodisky komunikuje s čipom obsluhujúcim CD mechaniku. Zdĺhavým skúmaním a analýzou sa mu podarilo preniknúť do tajov kódu, aby vytvoril nový hardvér, ktorý dokáže hernú konzolu preniesť do nového storočia.

Rozširujúca karta

Konzolu firma Sega vyvíjala tak, aby každý čip fungoval ako samostatný počítač - nezávisle na ostatných. Procesor, ktorý riadil prístup k dátam z diskov bol čiernou skrinkou, ktorá zaisťovala spojenie. Kód ktorý riadil beh hier tak nemal žiadny vplyv na jeho fungovanie. Všetko bolo uzamknuté dnu v čipe.

Nová rozširujúca karta, pridáva podľa magazínu The Next Web konzole USB konektor, do ktorého je možné pripojiť USB kľúč či čítačku pamäťových kariet. Čip na karte sprístupní emuláciou tento obsah konzole tak, akoby ho načítala priamo z chráneného disku.

Vďaka novej periférii tak bude možné vrátiť do života konzoly, ktorých čipy fungujú bezchybne, avšak mechaniky stratili schopnosť čítať disky. Výhodou je, že všetky originálne disky možno čítať vo fungujúcej počítačovej mechanike a jednoducho prekopírovať ich obsah na USB kľúč.