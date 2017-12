Pokémon Go mal byť hrozbou, pýta prístup ku Google účtu

Prehnané požiadavky aplikácie na prístup k dátam prekvapili odborníkov. Problémy však nenastali.

12. júl 2016 o 13:46 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Hra Pokémon Go chce od používateľov na platforme iOS väčšie práva, ako na svoje fungovanie potrebuje.

Ak sa do aplikácie prihlásite na zariadeniach od Apple prostredníctvom Google konta , hra by mohla teoreticky čítať vaše emaily či editovať a mazať dokumenty na Google Drive.

Podobné požiadavky vyvolali podľa magazínu The Register vlny znepokojenia a používateľom nie je jasné, do akej miery môže Pokémon Go nahliadať do ich súkromia. Verzia pre systém Android podobné problémy nemá.

Developer hry Niantic Labs tvrdí, že chybu urobili pri použití starého systému na povoľovanie práv. Spoločnosť podľa BBC zdôrazňuje, že si ukladá iba identitu používateľa a jeho e-mail, nič viac. Zároveň začala pracovať na oprave chyby.

Tieto zmeny by mali prebehnúť automaticky, hráči nemusia vo svojich zariadeniach robiť žiadne úpravy ani zapínať nové nastavenia.

Aj analýza komunikácie medzi aplikáciou a servermi neukázala, že by Pokémon Go pristupoval k citlivým informáciám.

Zároveň však platí, že aj keď privysoké privilégiá aplikácie nemusia znamenať bezprostredné bezpečnostné riziko, hackeri by mohli situáciu využiť.