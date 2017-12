Môžeme ísť po športovaní do krčmy na jedno pivo?

Pivo má veľa spoločného s nápojmi pre športovcov, ale odlišný vplyv na ľudské telo.

8. júl 2016 o 19:03 Philip J. Atherton, Matthew Brook/The Conversation

Ľudia začínajú s behaním alebo inými typmi cvičenia najmä preto, aby sa dostali do formy alebo aby schudli. No často je za tým aj sociálny aspekt. Po únavnom behu sa niektorí radi uchýlia do krčmy či klubovne, aby si dali jedno ľadovo vychladené pivo.

Nemôže to predsa uškodiť… Či môže?

Ak sa pozrieme na čísla, energiu pre svaly získavame najmä z uhľohydrátov (cukor) a zásob tuku, ktorých osoba s hmotnosťou 70 kilogramov spáli približne 120 kalórií na každú odbehnutú míľu.

Veľké pivo obsahuje približne 200 kalórií, takže striedma konzumácia piva po behu zrejme nepovedie k žiadnemu veľkému priberaniu. Ak by sme však chceli pokryť kalórie pri vysokej spotrebe piva, museli by sme zabehnúť celkom dlhé vzdialenosti.

Dobrá správa

Takže príležitostné pivo po behu z vás nespraví tučných ľudí. No môže mať aj nejaký osoh? Dlhodobé cvičenie vedie k vyprázdneniu zásobárne glykogénu (cukru) v pečeni a kostrových svaloch.

Tieto zásoby sú dôležité na kompenzovanie únavy a udržovanie výkonu pri cvičení. Preto sa pre horlivých cvičiacich odporúčajú diéty bohaté na uhľohydráty.

Počas cvičenia - a to najmä v horúcom prostredí - človek vypotí vodu a elektrolyty. Po cvičení je teda dôležité znova sa hydratovať, rovnako ako zásobiť telo adekvátnou potravou, aby sme mu pomohli vzchopiť a adaptovať sa.

Mnohí preto siahajú po nápojoch pre športovcov, ktoré obsahujú elektrolyty ako draslík či sodík - dôležité pre fungovanie tela - a uhľohydráty, ktoré slúžia ako zásoba energie.

Napriek tomu, že pivo obsahuje menej sodíka, v skutočnosti je pozoruhodne podobné mnohým nápojom pre športovcov. Takže sa teraz možno pýtate: prečo by som nemohol jednoducho piť pivo, ak obsahuje mnohé z prospešných živín, ktoré sú aj v nápojoch pre športovcov?

Má to aj nejaké tie nevýhody...

V čom je háčik

Potenciálna nevýhoda pitia piva po cvičení vychádza z obsahu alkoholu (väčšina pív obsahuje 4 až 5 percent alkoholu). Jedným z problémov je, že z alkoholu sa vám chce viac močiť, čo nie je veľmi efektívne pre rehydratáciu, a tak to pri zotavovaní sa z cvičenia škodiť.

Hlavným orgánom, ktorý pracuje počas cvičenia, je naše kostrové svalstvo (ruky, nohy a trup - približne 50 percent hmotnosti tela). Beh je aktivitou, ktorá môže byť pre svaly a okolité tkanivá škodlivá, rovnako ako pre kosti a šľachy.

Keď sa noha dotkne zeme, telo vyšle po nohách rázové vlny, čím vytvorí mikroskopické poškodenie vo svaloch a okolitých tkanivách. Preto hodiny či dni po behu cítite bolesť, a preto to môže viesť k zraneniu.

Keď pokračujeme v tréningu, naše svaly sa stávajú voči tejto námahe odolnejšie. Takže najväčšou obavou je, ako alkohol môže ovplyvniť zotavovanie z cvičenia a náchylnosť k zraneniu. Naneštastie, niektoré výskumy tvrdia, že alkohol na zotavovanie vplýva negatívne a môže viesť k nárastu výskytov zranení.

Keď sa pozriete na výskum, ktorý súvisí priamo so svalovým tkanivom, lepšie pochopíte, prečo má pitie alkoholu potenciál oslabiť proces zotavenia. Štúdie vykonané najmä na zvieratách ukázali, že požívanie alkoholu negatívne ovplyvňuje mnoho procesov v svalstve, ktoré majú odstraňovať poškodené proteíny a nahradzovať ich novými.

Ak hovoríme o pečeni, dôsledky dlhodobého nadmerného požívania alkoholu na zdravie sú už dobre zdokumentované - vývin stukovatenia pečene a cirhóza. V súvislosti s cvičením je pečeň hlavnou zásobárňou glykogénu, a aj napriek nutričnej hodnote piva existujú dôkazy, že alkohol oslabuje skladovanie a uvoľňovanie glukózy v pečeni. Opäť, tieto aspekty môžu byť škodlivé pre optimálny výkon pri cvičení a následnom zotavovaní.

Nadmerné požívanie alkoholu môže takisto potlačiť schopnosť svalov správať sa ako “glukózová výlevka”. Hlavný úžitok z cvičenia je ten, že kontroluje cukor v krvi, čo pomáha vyhnúť sa cukrovke. Alkohol môže brániť zvyšovaniu citlivosti tohto dôsledku cvičenia.

Štúdia takisto ukázala, že konzumácia alkoholu môže viesť k nerovnováhe hormónov. Keď sa napríklad alkohol skombinuje s takými katabolickými hormónmi súvisiacimi s cvičením, akým je napríklad hormónom stresu kortizol, vie poškodiť svaly.

Zároveň môže alkohol znížiť anabolické hormóny ako testosterón, ktoré pomáhajú svaly budovať. Dlhodobejšie zmeny v rovnováhe týchto hormónov môžu byť pre vaše zdravie zlé.

Takže je v poriadku, dať si po behu pivo?

Je jasné, že požívanie alkoholu - napriek jeho kalorickej hodnote - môže mať negatívny vplyv na cvičenie. Nadmerná spotreba alkoholu môže vplývať na zotavovanie, adaptáciu a dokonca mať aj vplyv na dlhodobé zdravotné benefity cvičenia.

No tieto závery by aj tak mali byť zasadené do kontextu. Existujúci výskum, ktorý sa venuje požívaniu alkoholu v súvislosti s cvičením, je stále ohraničený.

Každopádne, kým je táto oblasť relatívne nepreštudovaná, jedno či dve pivá po cvičení budú mať na cvičenie len malý efekt - pokiaľ nie ste profesionálom. Pravdaže, v mnohých prípadoch sa umiernené požívanie alkoholu ukázalo byť skôr na prospech ako na škodu.

Všetko s mierou.