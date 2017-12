Objavili exoplanétu, kde sú tri západy slnka za deň a neuveriteľne dlhý rok

Medzinárodný tím astronómov oznámil v časopise Science objav unikátnej planéty, vzdialenej vyše 300 svetelných rokov. Je ňou horúci obor HD 131399Ab, štyrikrát hmotnejší ako náš Jupiter. Novoobjavená planéta je naozaj výnimočná: sprevádzajú ju tri slnká a krúži na obežnej dráhe, ktorá je od hviezd nezvyčajne ďaleko.

Hlavnými objaviteľmi sú Kevin Wagner a Daniel Apai z americkej Arizonskej univerzity, ktorí spolupracovali s tímom ďalších vedcov z USA, Nemecka a Francúzska. Wagner, hlavný autor štúdie, pritom na univerzite študuje iba prvý rok.

Nemá na ňu Jupiter ani Neptún

Predstavte si, aký zvláštny by bol život s tromi slnkami nad hlavou. Ráno by sme sa tešili z pohľadu na tri východy, večer by nás očarili tri západy, nasledujúce pekne jeden za druhým.

Počas iného, kratšieho ročného obdobia by zas bolo stále svetlo. Jedno zo sĺnk by krúžilo nad našimi hlavami a než by zapadlo, vynorilo by sa druhé a potom ešte tretie. Nádherná vízia pre milovníkov dňa, horšia pre chronických spáčov.

Mimozemšťania na novoobjavenej planéte by prežívali práve takéto čudesné dni. Pravda, ak by sa dokázali vyrovnať s horúčavami dosahujúcimi takmer 600 stupňov Celzia, ako aj s tým, že by pod nohami nemali pevnú zem.

Planéta obieha na veľmi vzdialenej orbite okolo hviezdy A, od ktorej ju delí okolo 50 astronomických jednotiek (AU). Jedna AU je približne 150 miliónov kilometrov, čiže stredná vzdialenosť Zeme od Slnka.

Pre lepšiu predstavu: Neptún, najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy, sa dostane od Slnka maximálne na 30 AU. Kuiperov pás, domov vyše tisícky menších telies a komét, sa končí práve na hranici 50 AU.

Ďalšie dve hviezdy z tejto sústavy, teda B a C, sú spojené v takzvanom binárnom systéme, a ich vzdialenosť od prvej hviezdy dosahuje neuveriteľných 300 AU. Ťažkou váhou je hviezda A (1,8 hmotnosti nášho Slnka), zatiaľ čo B je iba o niečo menšia ako Slnko, najmenšia C má okolo 0,6 hmotností Slnka.

Vedci sa nazdávajú, že planéta sa pravdepodobne nesformovala na svojej súčasnej obežnej dráhe. Jednou z možností je, že najskôr obiehala okolo dvoch hviezd, no túto orbitu narušila príťažlivosť inej, doteraz neobjavenej exoplanéty alebo gravitačný vplyv hviezd v systéme.

Keď sa rok poriadne natiahne

Na HD 131399Ab teda trvá jeden rok okolo 550 pozemských rokov, lebo za tento čas obehne planéta hviezdu A iba raz. Znie to neuveriteľne nielen pre uši laika, ale aj pre astronómov.