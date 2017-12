Ako mala vyzerať Hitlerova zbraň poslednej odplaty

Hoci má raketa V-2 na svedomí tisíce životov, nakoniec dokázala priniesť pokrok. Človek sa dostal do vesmíru.

Autor : Jakub Drábik / Historická Revue

W alter Dornberger, jeden z vedúcich vedcov v nacistickom armádnom výskumnom centre v Peenemünde, prišiel na jeseň 1942 s pamätným prejavom.

Pred svojimi kolegami hrdo vyhlásil: „Tretí októbrový deň roku 1942 je prvým dňom novej éry, éry cestovania do vesmíru.“ K tomuto vyhláseniu ho primäl prvý úspešný test rakety A-4, ktorá vystúpila do výšky 84,5 kilometra.

Cestovanie do vesmíru však muselo ešte niekoľko rokov počkať. Prednosť dostalo zabíjanie ľudí. Rakety A-4 sa onedlho „preslávili“ pod názvom Vergeltungswaffe 2 (Zbraň odplaty 2), alebo skrátene V-2.

Dornberger a von Braun

Walter Robert Dornberger sa narodil v roku 1895 v nemeckom mestečku Gießen. V roku 1914 narukoval do nemeckej armády a bojoval na západnom fronte.

V armádnej hierarchii stúpal a vojnu ukončil v roku 1918 ako poručík delostrelectva v americkom zajatí. Ako vojnového zajatca ho držali takmer dva roky vo Francúzsku – kvôli jeho neustálym pokusom o útek na samotke a so zvýšenou ochranou.

Po svojom návrate do Nemecka študoval na Technickej univerzite v Berlíne. Skončil s vyznamenaním ako jeden z najlepších študentov v ročníku. Fascinovaný jeho výskumom sa mu dekan novovzniknutej fakulty vojenských technológií Karl Emil Becker rozhodol udeliť v roku 1935 čestný doktorát.

To už Dornberger pracoval spolu so svojimi kolegami nejakú dobu na raketovom pohone.

Kľúčovým členom jeho vývojového tímu bol mladý entuziastický chlapík z aristokratickej rodiny, Wernher Magnus Maximilian von Braun.

Von Braun sa narodil barónovi Magnusovi von Braunovi a barónke Emmy von Quistorp 23. marca 1912 vo Wirsitzi, v nemeckom Poznansku (dnes Wyrzysk v Poľsku). Von Braunovci mali v rodokmeni medzi svojimi predkami aj panovníkov – francúzskeho kráľa Filipa III.

Test rakety V-2 v roku 1943. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Smelého, dánskeho kráľa Valdemara I. Veľkého, škótskeho kráľa Roberta III. alebo anglického kráľa Eduarda III. Plantageneta. Wernherov otec, Magnus von Braun, bol bohatý statkár, člen miestneho zastupiteľstva a v 30. rokoch dokonca na chvíľu minister poľnohospodárstva Weimarskej republiky.

Samotný Wernher sa od mala zaujímal o vedu a hudbu. Beethovena a Bacha hral spamäti a dokonca zložil niekoľko kompozícií.

Po konfirmácii mu matka darovala teleskop, čím v synovi vzbudila záujem o astronómiu. Otec sa preto rozhodol poslať ho do Francúzskeho gymnázia, prestížnej školy založenej ešte Fridrichom II. Veľkým.

Na otcovo sklamanie však v matematike a fyzike nijako nevynikal, práve naopak. Chlapca potom prekladali zo školy do školy. Hoci sa jeho známky i schopnosti zlepšili, stále to nebola žiadna sláva.

Zmenila to až kniha Hermanna Obertha Die Rakete zu den Planetenräumen (Raketa do interplanetárneho priestoru), ku ktorej sa dostal niekedy v roku 1925. Wernher veľmi rýchlo zistil, že takmer nerozumie, o čom sa v nej píše. Bez hlbšej znalosti matematiky a fyziky to jednoducho nešlo.

S vervou sa preto pustil do štúdia a onedlho začal i s prvými experimentmi. Pri jednom z nich pripevnil niekoľko podomácky vyrobených raketových motorov k malému vagónu a pustil ho na Tiergarten Strasse, jednej z najfrekventovanejších berlínskych ulíc.

Ľudia s krikom odskakovali. Neskôr na to von Braun spomínal: „Bol som vzrušený. Vagón bol úplne bez kontroly, letel ulicou ako kométa s horiacim chvostom. Ani v najdivokejšom sne sa mi nesnívalo, že výkon mojich rakiet bude taký ohromný!“

V roku 1930 prijali Wernhera na Technickú univerzitu v Berlíne. Študoval u samotného autora knihy, ktorá mu zmenila život: Hermanna Obertha. Pre von Brauna to bol splnený sen.

Obertha obdivoval po celý život: „Som jeho veľkým dlžníkom. Nedal mi len celoživotnú inšpiráciu a cieľ, vďačím mu aj za prvý kontakt s teoretickými a praktickými aspektmi raketového inžinierstva a kozmických letov. V histórii vedy a techniky by mal mať za svoj prelomový výskum v oblasti astronautiky zvláštne miesto.“

Von Braunovo štúdium rýchlo napredovalo. Na jar 1932 získal bakalársky titul z mechanického inžinierstva, v roku 1934 už mal doktorát. Jeho dizertačnú prácu Konštrukcia, teoretické a experimentálne riešenie problému s raketovými kvapalnými palivami zo 16. apríla 1934 vyhlásila nemecká armáda za prísne tajnú.

Publikovaná bola až v roku 1960. Dornberger si von Brauna okamžite všimol, získal pre neho grant a ponúkol mu miesto vo svojom tíme vedcov, ktorí v tajnosti pracovali na raketovom pohone. Von Braun miesto prijal.

video //www.youtube.com/embed/WjFTN-YdK_M

Séria „Aggregat“

Na raketovom pohone pracoval tento tím od 30. rokov. Úplne prvá raketa, ktorú skonštruovali, bola tzv. Aggregat-1, alebo jednoducho A-1. Bola vysoká 1,4 m, v obvode mala 30 centimetrov, vážila 150 kg a jej konštrukciu navrhol von Braun.

Skupina vedcov ju v roku 1933 postavila na odpaľovaciu rampu a pripravila na štart vo výskumnom centre Wehrmachtu v Kummersdorfe, južne od Berlína.

Vedci sa vzdialili a odpálili ju plní očakávania. Raketa takmer okamžite explodovala, výbuch ju roztrhal na kúsky. Dornberger a von Braun sa zhodli, že konštrukcia bola chybná a projekt A-1 úplne opustili.

Úspešné testy raketových motorov ich však motivovali pokračovať ďalej. Séria rakiet Aggregat dostala novú raketu: A-2. Tá bola o niečo väčšia i ťažšia, no vedcom sa podarilo odstrániť konštrukčné chyby jej mladšej sestry.

Prvé dve rakety úspešne odpálili 19. a 20. decembra 1934 na ostrove Borkum v Severnom mori. Jedna dosiahla výšku 2,2 km, druhá 3,5 km.

Približne od februára 1935 potom tím vedcov pod vedením Ernsta Rittera von Horstiga pracoval na rakete A-3.

Prvé skúšky ale nedopadli úspešne. Obe odpálené rakety mali problémy. Takmer identicky spadli a explodovali neďaleko odpaľovacích rámp. Von Braun a Dornberger sa rozhodli projekt A-3 opustiť ako konštrukčne chybný.