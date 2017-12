Chladničky už nebudú mať motory, použijú polovodiče

Kompresor, ktorý v rúrkach tlačí chladiacu kvapalinu, sa môže stať exponátom z múzea.

8. júl 2016 o 10:42 Milan Gigel

DRUHAM, BRATISLAVA. Vrčia, pištia a niekedy sa aj nepríjemne trasú. Hoci je úlohou chladničiek udržať potraviny v chlade, pri svojej práci narobia viac hluku, ako by sme si niekedy želali.

To by sa však mohlo čoskoro zmeniť: nový prístup ukázala firma Phononic, ktorá chce do domácností priniesť novú generáciu chladničiek.

Namiesto kompresorov, obehovej sústavy, chladiacej kvapaliny a tepelných výmenníkov budú používať polovodičovú technológiu. Prednosťou má byť nielen tichý, bezúdržbový a bezporuchový chod, ale aj pokles spotreby energie o 25 percent.

Chladničky v skutočnosti nevyrábajú chlad. Používajú mechanizmus, vďaka ktorému prenášajú teplo z vnútorného izolovaného priestoru von do miestnosti. Niektoré potrebujú na svoj chod elektrickú energiu, iné ju dokážu mimo elektrickej rozvodnej siete nahradiť propánbutánom v tlakovej fľaši.

Phononic však podľa magazínu Digital Trends vidí budúcnosť v polovodičoch, ktoré sa už dnes používajú v niektorých laboratórnych a nemocničných chladničkách.

Polovodičový prvok sa pri prechode prúdu na jednej strane zohrieva, na druhej zasa chladí. Tým dokáže vytvoriť mikroklímu bez akýchkoľvek mechanických a pohybujúcich sa súčastí.

Jednoduchšia by, navyše, mohla byť aj recyklácia chladničiek, ktoré by už neobsahovali chladiace zmesi, ktoré treba zo starých chladničiek odčerpávať predtým, ako sa recyklačné firmy pustia do ich rozoberania na druhotné suroviny.