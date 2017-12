Šéf od Google: Žijeme v zlatej ére žurnalistiky

LUDOVIC BLECHER hovorí o tom, že žurnalistika v digitálnom veku nemusí byť len o inováciách.

8. júl 2016 o 11:09 Dávid Tvrdoň

Ludovic Blecher stojí na čele DNI Inovačného fondu, jedného z pilierov Google iniciatívy Digital News Initiative. Predtým 15 rokov pôsobil ako novinár a absolvoval aj prestížnu stáž Nieman Foundation for Journalism na Harvardovej univerzite.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste ako novinár začali pracovať pre Google?

"Myslím, že je veľmi dôležité, ak aktívni novinári prejdú aj na druhú stranu a pomáhajú budovať nové produkty pre spravodajstvo. Najskôr som pracoval ako reportér, ale zameriaval som sa najmä na digitálnu stránku správ. Uvedomil som si však, že nejde len o vydávanie správ v inej forme, ale tiež o rôznu formu komunikácie s publikom, distribúcie informácií, sledovanie dosahu a dát. Teda nešlo len o robenie žurnalistiky v inej podobe, ale úplne inak - pozerať sa na obsah aj formu (teda marketing, technológie, nové formy šírenia)."

Hovoríte, že kým kedysi sa novinári mali zaoberať písaním článkov, dnes by sa mali sústrediť aj na ďalšie veci okolo toho?

"Nechápte ma zle, ale hovorím o sebe. Netvrdím, že všetci novinári by sa mali starať o marketing a technológie."

Ale spomínali ste, že práve počas práce novinára ste si to uvedomili. Takže to neplatí pre všetkých?

"Nájdete mnoho príkladov novinárov, ktorí robia dobrý obsah, skvelú žurnalistiku a nájdu spôsob, ako na tom zarobiť aj bez technologických inovácií. Nechcem brať svoju osobnú skúsenosť a hovoriť, že by to tak malo platiť pre každého."

Nemyslím, že to tak vyznieva. Niekoho to môže inšpirovať.

"Dovoľte mi odpovedať na vašu otázku, ktorá znela, prečo som to ako novinár robil. Keby otázka znela, čo si myslím, že by novinári mali vo všeobecnosti robiť, to je iná otázka, a tiež ju rád zodpoviem. Ale najprv dokončím odpoveď na prvú.

Čiže ako novinár som sa dostal k produktovej časti žurnalistiky, stal som sa šéfredaktorom aj technologickým riaditeľom. Rozhodoval som o všetkom - od obsahu po formu distribúcie.

Potom som išiel na stáž do Nieman Foundation for Journalism na Harvarde, kde som sa snažil pochopiť vzťah technologických firiem a vydavateľov a nájsť spôsoby, ako získavať peniaze za obsah, teda skúmal som rôzne spôsoby monetizácie.

Keď som sa vrátil do Francúzska, stal som sa riaditeľom fondu pre žurnalistiku. Ten tiež hľadal nové spôsoby monetizácie, podobne ako som sa snažil aj ja na stáži v Spojených štátoch. Tým som chcel len ilustrovať, že mi na správach naozaj záleží a Googlu tiež na správach záleží."

A na čo ste počas svojej stáže prišli? Ako bude žurnalistika v budúcnosti zarábať? Bude to cez platené články, cez iný typ reklamy alebo prostredníctvom sponzorov?