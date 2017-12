Google začne šifrovať prítomnosť, aby ju ochránil pred budúcnosťou

Nové algoritmy ochránia odpočuté dáta pred odšifrovaním kvantovými počítačmi.

8. júl 2016 o 9:35 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Ak v internetovom prehliadači svieti symbol zámku, neznamená to, že vaša komunikácia je v bezpečí. Hoci ju dnešné superpočítače nedokážu odšifrovať v rozumnom čase, kvantové počítače by to v budúcnosti mohli zvládnuť v priebehu sekúnd.

Ak dnes hovoríme o silných šifrách, platí to iba pre počítače s tradičnou architektúrou, v ktorej vládne svet bitov - jednotiek a núl. Kvantové počítače, ktoré pracujú s qubitmi - kvantovými bitmi - dokážu robiť výpočty oveľa rýchlejšie. Vývoj je zatiaľ stále iba v plienkach, je však iba otázkou času, kedy sa použiteľné stroje objavia na trhu.

Silná šifra v testovaní

Práve pred nimi majú komunikáciu ochrániť nové algoritmy šifrovania. Google ich experimentálne nasadzuje do svojej Canary verzie internetového prehliadača Chrome, aby mohli používatelia k niektorým serverovým službám Google pristupovať novým, omnoho bezpečnejším spôsobom.

Google nechce podľa magazínu Venture Beat z nových algoritmov robiť štandard a nevylučuje, že o rok či dva nasadí úplne odlišný prístup. V ostrej prevádzke však chce zistiť, nakoľko sú nové prístupy šifrovania spoľahlivé. Nový prístup môže vniesť do bezpečnosti úplne novú úroveň.

Ochrana pred budúcnosťou

Dnes nie je problémom odchytiť šifrovanú komunikáciu medzi počítačmi a servermi. Chýba však výpočtový výkon, ktorý by dokázal šifru prelomiť tak, aby obsah komunikácie prečítal. Bezpečnostní analytici očakávajú, že kvantové počítače to v blízkej dobe dokážu rýchlosťou, akú si ani nedokážeme predstaviť. Všetky zachytené komunikácie z minulosti bude možné čítať ako stránky v knihe.

Tajomstvá sa tak budú môcť dostať do rúk tých, čo disponujú potrebnou technológiou. Google sa preto už dnes zaoberá scenármi, ktoré by mohli prítomnosť ochrániť pred budúcnosťou. Ak sa nový systém osvedčí na strane serverov i klientov, nie je vylúčené, že novátorské technológie zabuduje do svojho technologického portfólia.

Nové šifrovacie algoritmy pochádzajú z akademických výskumov, ktoré sa dlhodobo snažia nájsť modernejšie kryptografické metódy. Jednoduché kvantové počítače už má vo svojom portfóliu pre experimenty ktokoľvek - Google, Lockheed Martin, americké námorníctvo či dokonca IBM a Microsoft.