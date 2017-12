Múdre hodinky a fitness náramky vedia kradnúť heslá

Senzory dokážu monitorovať pohyby prstov s presnosťou na milimetre.

7. júl 2016 o 11:12 Milan Gigel

BINGHAMPTON, BRATISLAVA. Nosíme ich na zápästí, aby sme denné aktivity prepojili s digitálnym svetom technológií. Fitness náramky sledujú naše športové výkony a zdravie, múdre hodinky sú zasa predĺženou rukou mobilov. Hoci vyzerajú nevinne a zdá sa, že neobsahujú veľa informácií z nášho súkromia, všetko môže byť inak.

Akademici z Binghamptonskej univerzity skúmali senzory náramkových zariadení. Podarilo sa im zistiť, že sú natoľko presné, že s ich pomocou možno odhaliť, aké heslo vyťukávate na klávesnici počítača, aký PIN kód zadávate do bankomatu, alebo aké prístupové údaje vyťukávate na nástennom paneli vedľa zabezpečených dverí.

V priebehu 11 mesiacov podľa magazínu EurekAlert uskutočnili analýzu 5000 prihlasovaní, ktoré prebiehali na rôznych zariadeniach s rôznymi prístrojmi na zápästiach. Využívali kód, ktorý zbieral informácie zo senzorov pre ďalšie spracovanie.

Pri jedinom zachytenom prístupe dosiahli 80-percentnú úspešnosť odhaľovania hesiel, pri troch prístupoch sa úspešnosť zvýšila na 90 percent. Zo senzorov možno vyhodnotiť pohyby prstov s presnosťou na milimetre. Výhodou je, že útočník nemusí poznať celý kontext, pretože klávesnice zariadení sú štandardizované.

Akademici poukazujú na hrozbu, ktorú môžu hackeri využiť dvomi technikami. Prvou je infikovanie zariadení škodlivým kódom, druhou je odpočúvanie bluetooth komunikácie medzi múdrymi náramkami a smartfónmi.

Bezpečnostní analytici z času na čas prichádzajú so zaujímavými konceptami skôr, ako sa k technikám priberú samotní hackeri. Podobné je to i v tomto prípade. Operačné systémy nestrážia prístup k senzorom tak, ako by bolo potrebné, mnohé systémy žiadajú úpravy a zdokonalenia.