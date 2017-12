10 rád, ako pri online nákupoch nenaletieť podvodníkom

Nákupy na internete môžu byť hotovým mínovým poľom. Máme pre vás zopár rád, ktoré vás pri nakupovaní udržia v bezpečí.

6. júl 2015 o 13:52 Miroslava Germanová pre SME Creative a ZSE

Nakupovanie tovarov a služieb cez e-shopy – od trička až po letnú dovolenku je dnes mladšiu generáciu samozrejmosťou. Mnohí ľudia, ktorí boli zvyknutí celý život všetko vybavovať osobne v kamennej predajni či pobočke, sú však k online službám stále trochu nedôverčiví. Niet sa čo čudovať, internetom sa často šíria poplašné správy o krádeži údajov z počítača či platobnej karty.

Pri dodržaní niekoľkých základných pravidiel by však všetky vaše údaje i úspory mali zostať úplne v bezpečí. "On-line nakupovanie už dnes patrí medzi úplne bežné formy nákupu. Ročne sa v slovenských e-shopoch pretočí okolo 700 miliónov eur obratu," hovorí Michal Král, odborník na e-commerce a CEO spoločnosti Pricemania.

(zdroj: Unsplash.com)

1. Identifikuj sa!

Každý internetový obchod musí mať na svojej stránke uvedené podobné údaje ako predajca v kamennej predajni. Mali by ste tam nájsť adresu sídla, IČO či kontaktné údaje (minimálne dva rôzne kontakty, napríklad e-mail a telefón), obchodné podmienky, podmienky platby a doručenia tovaru a reklamačný poriadok.

Podľa Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) obchodník musí na stránke uvádzať i presné údaje o tovare či službách, ktoré ponúka. Pri oblečení a obuvi by ste tak mali nájsť informácie o materiáloch, z ktorých sú vyrobené a jasné by mali byť tiež informácie o cene doručenia a dodacej lehote.

2. Dobrá adresa

Ak ste pri online nákupoch nováčik, vyberte si radšej známe a overené obchody, na ktoré nájdete na internete i veľa recenzií. SAEC radí pri nákupoch uprednostniť obchody registrované na Slovensku, ktoré sa riadia slovenskou legislatívou. Ani iné domény ako ".sk" však nie sú automaticky známkou nespoľahlivého obchodu, mnohí nakupujú aj v e-českých e-shopoch či u gigantov ako Amazon alebo E-bay, ktoré majú veľmi silné záruky pri vracaní alebo reklamovaní tovaru.

(zdroj: Snapwiresnaps.tumblr.com)

3. Porovnávajte ceny aj spoľahlivosť

Ak e-shop nepoznáte, vyhľadajte pomoc porovnávačov cien. Tie nielen pomáhajú nájsť tú najvýhodnejšiu ponuku, ale prinášajú aj tisícky hodnotení samotných predajcov od zákazníkov.

Porovnávače cien často i samy overujú dôveryhodnosť a bezpečnosť jednotlivých obchodov a udeľujú im známky, ktoré môžu byť pre vás vodítkom pri pohodlnom nákupe. Čím viac pozitívnej spätnej väzby a čím lepšie hodnotenie, tým väčšiu istotu máte, že vám na tejto adrese problémy nehrozia.

"Spozornieť treba špeciálne v prípadoch, keď predajca ponúka tovar za podozrivo nízku cenu, veľmi často to môže mať nejaký háčik. Ak sa navyše jedná o “no name” predajcu bez akejkoľvek histórie a hodnotení, treba sa nákupu jednoznačne vyvarovať," upozorňuje Michal Král.

4. Aj tovar a služby z internetu môžete reklamovať

Ak vás pri internetových nákupoch odrádza strach, že zakúpené produkty nebudete vedieť reklamovať, ani tu by ste pri elektronických obchodoch nemali mať starosti. Predávajúci aj kupujúci pri online nákupe sa musia riadiť zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Pri online nákupe máte dvojtýždňovú lehotu na vrátenie alebo výmenu tovaru, mnoho e-shopov poskytuje aj mesiac. Stránky niekedy dávajú možnosť tovar vrátiť či vymeniť na ich náklady, ak vám napríklad oblečenie nesadne.

Záruka na tovar pritom platí podobne ako pri nákupe v kamennej predajni, štandardne 24 mesiacov. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Pri akýchkoľvek problémoch sa tiež môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

(zdroj: Pexels,com)

5. Pýtajte sa

Ak máte ďalšie otázky o službe či produkte, ktorý sa chystáte zaplatiť, nebojte sa opýtať. Na každej stránke e-shopu i poskytovateľov služieb by ste mali nájsť kontakt na zákaznícku linku, kde vám zodpovedia všetky praktické otázky. Niektoré online obchody majú k dispozícii i online chat, kde môžete napísať svoju otázku a zástupca firmy vám rýchlo odpovie. A ak nie, aj to je indícia, že nejde o seriózny obchod.

Pri nákupe cez zľavové portály si každý produkt i službu kupujete od konkrétnej firmy, svoje otázky preto adresujte radšej priamo jej, zľavový portál je totiž iba sprostredkovateľom.

6. Certifikát bezpečnosti

Spoľahlivosť e-shopo pravidelne monitoruje aj Slovenská asociácia pre elektronický obchod. Ako záruku kvality im vydáva certifikát SAEC - Bezpečný nákup. Jeho získanie je podmienené niekoľkými podmienkami, ktoré musí každý e-shop spĺňať, pričom certifkát SAEC vydáva vždy na jeden rok. Zoznam certifikovaných obchodov i dátum, dokedy ich certifikát platí, si môžete skontrolovať na webstránke www.bezpecnynakup.sk.

7. Bezpečnostný zámok

Každá bezpečná a overená stránka musí mať vo svojom URL zakomponovaný protokol SSL (secure sockets layer). Overiť si to môžete jednoducho. Každá stránka, na ktorej by ste sa chystali platiť platobnou kartou, by mala mať adresu začínajúcu sa skratkou HTTPS:// namiesto bežného formuláru HTTP://.

Pri názve webstránky alebo v spodnej časti prehliadača by sa vám pri nej mala zobraziť ikonka bezpečnostného zámku, ktorý vám napovedá, že vaše údaje na tejto stránke budú v bezpečí. V prípade chybného formulára HTTPS vás na možné nebezpečenstvo upozorní váš prehliadač.

(zdroj: Lifeofpix)

Neodporúča sa nakupovať na stránkach bez HTTPS:// formulára a v žiadnom prípade na takýchto weboch neradíme posielať číslo svojej platobnej karty, rodné číslo alebo iné osobné údaje e-mailom. Ak by si ktokoľvek, či už vaša banka alebo iná spoločnosť, u ktorej platíte nejakú službu, od vás pýtala údaje e-mailom, vždy si to najprv overte na zákazníckej linke alebo priamo na pobočke.

Pri problémoch s platbou sa tiež kedykoľvek môžete obrátiť na svoju banku. Ak máte podozrenie, že vaše peniaze neodišli tam, kam mali alebo že sa niekto nabúral do údajov z vašej karty, kontaktujte svoju banku čo najskôr. Akonáhle pošlete svoje peniaze cez platobnú bránu, za ich spracovanie je zodpovedná práve ona a vaše peniaze dokáže často veľmi rýchlo nájsť.

8. Osobné údaje len so súhlasom

Ak od vás akákoľvek stránka žiada osobné údaje či e-mailovú adresu, s ich spracovaním vždy musíte dať súhlas. Tieto údaje zväčša rôzne firmy používajú na propagačné a marketingové aktivity. Na roziel od poštovej schránky takto viete priamo ovplyvniť, čo sa vo vašom e-maili objaví.

Keď vašu schránku začnú zapĺňať propagačné materiály či newslettere, zo zákona by ste vždy mali mať možnosť ich odoberanie môžete kedykoľvek zrušiť. V každom e-shope okrem toho podľa SAEC musíte nájsť aj informácie o ochrane osobných údajov, kde vám firma ozrejmí, aké údaje o zákazníkovi bude zhromažďovať, ako dlho a za akým účelom.

(zdroj: Flickr)

9. Heslá si nechajte len pre seba

V záujme vyššej bezpečnosti všetkých vašich účtov na internetových stránkach odborníci odporúčajú vymyslieť si vždy unikátne a komplikovanejšie heslá, ktoré zlodeji osobných údajov len tak ľahko neuhádnu. Poučte sa z chyby Národného bezpečnostného úradu SR a ak sa voláte Jano, nedávajte si heslo Jano123.

Najbezpečnejšie spravidla bývajú kombinácie veľkých a malých písmen, čísel a znakov. Svoje heslá vždy držte v bezpečí a určite ich nikomu neprezrádzajte. Zadávajte ich len pri prihlasovaní na overených stránkach (viac v bode 4) a za žiadnych okolností ich nikomu neposielajte e-mailom.

10. Skontrolujte si faktúry včas

Jednou z výhod elektronických platieb je možnosť skontrolovať si svoj účet kedykoľvek len niekoľkými klikmi priamo z domu. Nemusíte čakať na papierovú faktúru, históriu transakcií máte v zákazníckom účte. Čoraz viac spoločností v plnej miere nahradilo papierové faktúry elektronickými, vďaka čomu ich máte vždy k dispozícii v e-mailovej schránke.

Podľa Zuzany Bednárovej zo spoločnosti ZSE je výhodou elektronických faktúr najmä ekologickosť a rýchlosť, ktorou sa k ním zákazník dostane. Na webstránkach poskytovateľov služieb si jednoducho môžete kedykoľvek skontrolovať stav svojich platieb a včas zaplatiť všetko, čo potrebujete.

Prístup k účtom cez internet vám tiež umožňuje rýchlo zareagovať, ak by niektoré údaje neboli v poriadku alebo ste nesúhlasili s niektorými poplatkami, napríklad v banke pri spracovaní platieb. Stačí len zavolať na zákaznícku linku a vyriešiť nezrovnalosti ešte predtým, ako vám na konci mesiaca príde vyúčtovanie.

Tento článok a online Zákaznícku zónu vám prináša ZSE.

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.