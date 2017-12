Superplavky neprešli, Pistoriusove protézy áno. Kam technológie posúvajú šport?

Klasické olympijské hry oslavovali božstvá i človeka. Ich podoba sa však mení a prispievajú k tomu aj technológie.

Autor: Marián Biel / Trend

M ilón z Krotónu, Theagenés a ďalší antickí atléti súťažili nahí. Mala to byť pocta bohovi Diovi, podľa iných zdrojov išlo o nástroj na odhaľovanie nežiadaných žien na olympiáde. Jediným „technologickým“ doplnkom pre mnohých športovcov bol kynodesme. Kožený pás na prichytenie konca pohlavného údu.

Telá dnešných profesionálov kontrolujú senzory srdcového tepu či ťažiska a softvérové analýzy každého centimetra ich pohybu. Do športu vstupuje aj virtuálna realita a výdobytky 3D tlače. Ako by sa na displeje a hi-tech materiály pozerali starí Gréci? Je to stále o talente a pote alebo prichádza doba, keď olivovú ratolesť získavajú tí najlepšie vybavení?

Softvérom k titulu

Nedovolený zákrok, rozhodca píska penaltu. Marek Hamšík si krátko obzrie Manuela Neuera v nemeckej bránke, napriahne sa a vystrelí. Lopta však končí v prezieravých rukaviciach brankára. V nedávnom osemfinále na majstrovstvách Európy táto situácia nenastala. Ak by k nej však došlo, je veľká šanca, že by nám radosť z gólu mohol prekaziť softvér.

Nemecká futbalová reprezentácia totiž už niekoľko rokov používa analytický nástroj Sports One od spoločnosti SAP, založený na platforme HANA Cloud. Ide o súhrn a analýzu obrovského množstva dát, ktoré sa dajú získať počas tréningov a zápasov. A to nielen o vlastnom, ale aj o súperovom tíme.

Súčasťou systému sú špecializované aplikácie a jednou z tých novších je práve Penalty Insights Function. Ako prezrádza názov, zameriava sa na analýzu všetkého, čo súvisí s pokutovým kopom. Je pomôckou hlavne pre brankárov.

Pár klikov na tablete a M. Neuer vidí grafiku, do ktorých miest brány Marek Hamšík najčastejšie strieľa, s akým úspechom a pri akom tlaku o postup.

“ V minulosti sme mesiace trávili v horách kvôli hypoxii. „ Martin Pupiš, šéftréner atletickej reprezentácie

To je len zlomok toho, čo nové Big Data platformy dokážu. Za 90 minút sa dá zo zápasu vydolovať obrovské množstvo dát o každom hráčovi. A to nielen spätne z predošlých zápasov či tréningov. Ale aj priamo počas hry. Tréneri tak dostávajú do rúk nový nástroj, ako zo svojich zverencov dostať maximum.

Kamera zaberá celé ihrisko a jedným dotykom na tablete sa dá sledovať ktorýkoľvek hráč alebo hodnota, ktorá je práve dôležitá.

Či už to je počet nabehaných kilometrov, tepelná mapa monitorujúca, v ktorých častiach ihriska sa hráč najviac pohyboval, jeho držanie lopty, ale aj grafické znázornenie plochy, ktorú pokrýval počas rohového kopu.

Iste, najlepší tréneri to už majú v oku a vedia sa riadiť inštinktom. Ale mať omnoho viac presne kvantifikovaných údajov isto nie je na škodu.

Celkový úspech tímu sa nedá pripísať len nákupu analytického softvéru. Faktom však je, že reprezentačný tréner nemeckej zostavy Joachim Löw tohto pomocníka používal pred dvoma rokmi, keď sa Nemecko stalo majstrom sveta, a aj v roku 2012, keď sa prepracovalo do semifinále európskeho šampionátu a odnieslo si bronz.

Na druhej strane, vlani sa rovnakým softvérom vyzbrojila česká hokejová reprezentácia a drahý kov nezískala. Aj používanie tréningovej aplikácie si zrejme vyžaduje tréning.

Simulovať podmienky

Mať detailný prehľad o športovcovi a na základe toho nastavovať jeho tréning a výkony je čoraz progresívnejšia oblasť, kde technológie ovplyvňujú telesné zápolenie. Niekedy by sa dalo povedať, že dokonca pomáhajú utužovať rodinné vzťahy.

Napríklad u Mateja Tótha, viacnásobného slovenského atléta roka a majstra sveta v chôdzi na 50 kilometrov.