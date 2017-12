Chatovacie roboty od Facebooku nahradia vyhľadávače

Sú šikovnejší ako aplikácie, zrozumiteľnejší ako vyhľadávač. Chatboty môžu zmeniť internet.

4. júl 2016 o 13:28 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Viac ako 11-tisíc interaktívnych automatov komunikuje s používateľmi Facebook Messengeru. Všetky vznikli v priebehu 3 mesiacov, keď Facebook sprístupnil vývojárom novú sadu technológií.

Chat-bot je automat, ktorý sa snaží pri komunikácii vystupovať ako skutočný človek. Číta správy od používateľa a snaží sa ich vyhodnotiť tak, aby zodpovedal na všetky otázky a dopyty. Záleží iba na objeme dát a šikovnosti vývojárov, ako verne dokáže človeka napodobiť a koľko osohu prinesie.

Kým najjednoduchší môže písať iba fádne odpovede na výzvu "Povedz vtip", iný môže zistiť, kde sa nachádzate a vyhodnotiť, čo máte v pláne, aby vám interpretoval predpoveď počasia takým spôsobom, ktorý pre vás bude najzaujímavejší.

Disney film podľa magazínu Digital Trends sprevádzkoval chat-bot, ktorý umožňuje ľuďom, aby sa porozprávali s fiktívnou animovanou postavičkou Judy Hopps. NBA má svoj vlastný interaktívny automat, ktorý obslúžil 350 tisíc prichádzajúcich dopytov. Fanúšikov ligy zaujímali detailné informácie o zápasoch a hráčoch.

Hoci ide o novú platformu, zdá sa že nezapadne prachom. Z chat-botov sa rysuje nová, modernejšia alternatíva k vyhľadávačom. Chat-bot je rýchlejší ako e-mail, ochotnejší ako telefonistka, dôležité je iba to, aby bol aj dostatočne zručný.

Vo Facebooku sú presvedčení o tom, že čo vývojári začali pri svojich hlasových asistentoch, to môžu chat-boty so silným technologickým zázemím vyriešiť efektívnejšie a praktickejšie. A práve to ľudia skutočne chcú.