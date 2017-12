Intel a BMW chystajú samojazdiacu technológiu pre autá

Nový štandardizovaný systém by mohol sprístupniť autopilota pre všetkých.

4. júl 2016 o 12:06 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Úspešný výrobca čipov, automobilka s dlhoročnými skúsenosťami a firma, ktorá sa špecializuje na počítačové videnie - Intel, BMW a Mobileye ohlásili spoluprácu na vývoji technológií, ktoré prepožičajú vozidlám schopnosti skúsených vodičov.

Na konci nového projektu nemajú byť podľa BBC iba konkrétne modely vozidiel, ktoré sa dostanú do rúk záujemcov o nový, pohodlný spôsob prepravy. Cieľom je vytvoriť palubný počítač so sadou senzorov a technológií, ktoré budú môcť do svojich vozov zabudovať rôzne automobilky.

Kým svet počítačov sa riadi štandardmi, vďaka ktorým napreduje vývoj rýchlym tempom a mnohí výrobcovia dokážu spájať svoje komponenty dohromady, vo svete autonómnych automobilov nič podobné neexistuje. Intel by preto mohol vniesť do vývoja štandardizáciu, vďaka ktorej by mohlo začať odvetvie rásť raketovým tempom.

Autonómne systémy nie sú novým trhom iba pre výrobcov automobilov. Ide o veľký segment, ktorý ponúka príležitosti i výrobcom čipov a vývojárom softvérov. Ak sa podarí vyvinúť riešenie, ktoré by po vzore automobilových skriniek od Boschu fungovalo naprieč celým odvetvím, mohlo by to znamenať rýchly postup nových technológií vpred.

BMW by chcelo nové systémy testovať vo svojich pripravovaných vozoch už na budúci rok. Firma doposiaľ intenzívne spolupracovala s čínskou technologickou firmou Baidu, s ktorou chce uviesť roboauto na čínsky trh.