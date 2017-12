Rozprávkový stroj pripraví nedeľné raňajky

Hoci raňajkový automat funguje, má viac pobaviť ako poslúžiť v domácnosti.

4. júl 2016 o 10:15 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/WRkJn5N77jM

LONDÝN, BRATISLAVA. Mechanický stroj starostlivo pripravuje raňajky, aby so zručnosťou lokaja vniesol do každého nového rána kus pohody, zábavy a obdivu. Je to téma, ktorá nás po storočie zabáva v groteskách i rozprávkach pre deti.

Seniori Peter Browne a Mervyn Hugget si podľa magazínu Digital Trends povedali, že omnoho zábavnejšie bude vyrobiť si takýto stroj v pohodlí svojho domova. Kým jeden z nich sa sústredil na mechanické časti, druhý vyriešil všetko, čo sa týka elektriny.

Celá ich práca začala jednoduchými modelmi z polytechnickej stavebnice, ktorá bola vzorom pre náš Merkur, postupne sa však začali rodiť funkčné časti nového automatu. Sunday Morning Breakfast Machine sa nesnaží ohúriť modernými senzormi, technológiami a konštrukčnými prvkami, ale vyvolať úsmev na tvári a možno aj trochu zamyslenia.

Automat varí vajíčka na mäkko, opeká k ním hrianku a na osvieženie pridá čaj alebo kávu podľa želania. K tomu samozrejme patrí aj výtlačok čerstvých novín. Všetko prichystá na tácku a keď je po raňajkách, všetko odprace mimo očí.