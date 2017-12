Sonda Juno začína odhaľovať tajomstvá Jupitera

Misia potrvá dvadsať mesiacov a nahliadneme vďaka nej pod oblaky aj do histórie plynného obra.

1. júl 2016 o 18:04 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Po piatich rokoch a takmer 2,9 miliardy kilometrov dlhej ceste sa malé strieborné Lego postavičky konečne dostanú do cieľa. Nachádzajú sa totiž na palube vesmírnej lode Juno, ktorá 5. júla vstúpi na obežnú dráhu Jupitera.

Svoj príchod ohlási Juno trojsekundovým pípnutím, ktoré by na Zem malo doraziť v utorok o 5.53 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Oficiálne sa tak začne 20 mesačná misia, ktorá má odhaliť pôvod a vývoj najväčšej planéty slnečnej sústavy.

Od pólu k pólu

Vesmírna loď Juno má priniesť odpovede na mnohé otázky o vzdialenom plynnom obrovi, ktorý naposledy skúmala sonda Galileo pred viac ako desaťročím.

Počas misie urobí 37 plných preletov ponad severný a južný pól planéty. Pomocou špeciálnych zariadení sonda preskúma atmosféru, silné magnetické polia a gravitáciu. Nové zistenia z gravitačných meraní prinesú aj odpoveď na otázku, čo sa nachádza v strede planéty.

„Naozaj netušíme, či má Jupiter pevné jadro,“ povedal pre denník New York Times hlavný výskumník misie Scott Bolton. „Ak je, napovie nám to, kedy, ako a trochu aj to, kde sa Jupiter vytvoril.“

Pre technické obmedzenia však sonda na Zem zašle len 40 megabajtov dát počas každého preletu okolo planéty – jeden bude trvať jedenásť dní.

Auto pilot

Príprava na vstup do obežnej dráhy začala tento piatok o 21.15 h SELČ. Z centrály NASA vyslali do hlbokého vesmíru signál s názvom „ji4040“, ten prepol solárne riadenú loď Juno do režimu autopilota.

„To však neznamená, že naša práca sa končí. Činnosť sondy sledujeme 24 hodín sedem dní v týždni a budeme tak robiť aj dlho po tom, ako sa loď dostane na obežnú dráhu,“ povedal v tlačovom vyhlásení NASA manažér misie Juno Ed Hirst.

V tejto fáze už vedci v kontrolnej miestnosti v kalifornskej Pasadene budú môcť iba sedieť a pozerať sa. Ak sa aj niečo stane, nebudú môcť zasiahnuť, signálu z Juno totiž trvá 48 minút, kým sa dostane na Zem.

Pre obyčajných ľudí

Aby misiu priblížili aj obyčajným ľuďom, na palubu umiestnili fotoaparát, ktorý bude snímať aj bežné, nevedecké snímky. Ľudia budú môcť rozhodovať o tom, ktoré časti planéty odfotografuje.

Napriek tomu, že vesmírnu loď neriadia priamo ľudia, možno tu nájsť aj troch pasažierov – Jupitera, Juno a Galilea. Špeciálne Lego figúrky sa nepodobajú na tie, s ktorými sa obyčajne hrávajú deti – sú vyrobené z hliníka.

Ich mená vzdávajú hold bohom rímskej mytológie, ale aj slávnemu Galileovi Galileimu, ktorý objavil štyri veľké mesiace Jupitera. Misiu Juno majú tieto postavičky priblížiť najmä deťom a vzbudiť ich záujem o vesmír, hovorí Bolton.

Hliníkoví pasažieri vesmírnej lode Juno. (zdroj: NASA/JPL-Caltech/LEGO)

Misia mnohých prvenstiev