AOL zaplatí v hotovosti 6,75 mld. USD za podiel v AOL Europe

LONDÝN 7. januára (SITA, Reuters) - Mediálny a internetový gigant AOL Time Warner plánuje zaplatiť v hotovosti za kúpu podielu v AOL Europe, ktorý vlastní Bertelsmann, a to 6,75 mld. USD. Uviedli to zdroje blízke spoločnosti. AOL Time Warner by m

7. jan 2002 o 14:23 sita

AOL by mal podľa očakávaní zverejniť detaily o tom, ako vyplatiť svojho partnera za 49,5percentný podiel v poskytovateľovi ch služieb na tlačovej konferencii pre investorov a analytikov o 22:00 GMT. Zdroje uviedli, že , je najväčšou mediálnou a internetovou skupinou na svete, môže pohodlne podiel v v dvoch tranžách, prvú vo výške 5,25 mld. USD realizoval v januári a zvyšných 1,5 USD v júli. Hovorc v Londýne odmiel spráu komenť.







(1 USD = 47,70 SKK)







