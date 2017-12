Prvýkrát ukázali, ako v tele matky vyzerá mláďa žraloka tigrieho

Vedci budú samičku menom Emily sledovať v nádeji, že im pomôže lepšie ochrániť tento druh.

30. jún 2016 o 11:52 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/5MEYuPVtDKA

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Emily je takmer štvormetrová samička žraloka tigrieho. Vedci z Univerzity Nového Anglicka pri pozorovaní zistili, že je tehotná. Vďaka vôbec prvému sonogramu žraloka tigrieho na svete videli okolo dvadsať mladých a dobre vyvinutých žralokov.

"Ešte nikdy som nič také nevidel," hovorí vo videu morský biológ James Sulikowski, ktorý sa chrupavkovitým a kostnatým rybám venuje viac ako 25 rokov.

Ak by ste chceli v minulosti zistiť, či je samička tehotná, museli by ste ju rozrezať. Teraz jej vedci na plutvu pripevnili lokalizačný štítok, vďaka čomu môžu sledovať, či tieto žraloky chodia rodiť na vybrané bezpečné miesto. Nové poznatky by potom mohli pomôcť lepšie chrániť tento druh.