Facebook opäť mení pravidlá, uprednostní osobný obsah

Nové algoritmy zamiešajú karty tým, čo vidia vo Facebooku kontaktné médium pre svoje projekty.

30. jún 2016 o 9:50 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Aj keď prejavíte záujem o stovky ľudí, stránok a skupín, Facebook vám vždy zobrazí iba tie príspevky, o ktorých si myslí, že by vás mohli zaujať. Drží sa pri tom zásady, že čo oči nevidia, za tým srdce netúži.

Cez filtre prepadnú jedny príspevky na úkor iných a popri tom sa všetko zamieša tak, aby bolo miesto aj na reklamu a vy nemali pocit, že ste pod tlakom prebytočných informácií. Ľudia sa však dlhodobo sťažovali na to, že im unikali životné momenty ich blízkych a známych.

Facebook preto podľa BBC mení doterajšie algoritmy, aby uprednostnil osobný obsah od vašich priateľov a známych pred tým, ktorý pochádza zo všeobecných zdrojov. Pre vydavateľov to znamená, že doterajšie snahy o získavanie tisícov fanúšikov budú mať ešte menšiu mieru úspešnosti pri zobrazovaní príspevkov ako doteraz

S narastajúcim objemom dát Facebook neprestajne upravuje svoje algoritmy pre triedenie a vyhodnocovanie zaujímavosti príspevkov. Firmy a vydavatelia dlhodobo poukazujú na to, že dostať sa do pozornosti je čoraz náročnejšie.

Črtá sa preto taktika, ktorá by mohla zabrať. Namiesto davov fanúšikov si budovať davy priateľov, ktorí zabezpečia vyššie skóre pri rozhodovaní o tom, či sa im príspevok zobrazí alebo nie. Zmena súvisí i s tým, že Facebook v poslednej dobe mení svoju tvár. Vytráca sa z neho používateľský obsah, ktorý tvoria ľuďia a zapĺňa sa odkazmi a citáciami z cudzích serverov. Stáva sa megafónom myšlienok, ktoré vznikajú inde.

Nie je to tak dávno, čo sme počuli vízie o budúcnosti Facebooku, kde zástupcovia firmy jasne naznačili, čo si myslia o budúcich rokoch. Tak ako fotografie dnes nahrádzajú písaný text, do budúcna máme čakať čoraz viac videa. Je ľahšie kliknúť na gombičku a do kamery ukázať a povedať, čo chcete namiesto toho, aby ste museli myšlienky vypisovať a pripájať k nim fotografie.