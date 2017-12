Vedkyňa: Buďte radi, že ste v strese

Stres nám prospieva. To, čo nám neprospieva, je chronický stres. Ľudia by sa nemali trápiť pre veci, ktoré sa nedajú zmeniť, hovorí vedkyňa Daniela Ježová.

Najprv si to definujme. Čo je to stres?

Jednoznačná definícia neexistuje. Stres je reakcia organizmu na vonkajšie alebo vnútorné podnety, ktoré ohrozujú rovnovážny stav v našom tele či mysli. Stres sám osebe nie je zlý, škodí nám, ak sa s ním zle vyrovnávame. Ľudia by sa nemali snažiť stres za každú cenu odstrániť zo svojho života, pretože to nie je možné, ale naučiť sa zvládať ho správnym spôsobom.

Reakcia organizmu na vonkajšie stresové podnety nie je teda sama osebe škodlivá?

Vznikla kedysi dávno, aby človek dokázal prekonať situácie, ktoré ohrozujú jeho zdravie. Stres je čosi, čo nutne potrebujeme. Keby sme ho nemali, keby nám nestúpali stresové hormóny v momente, keď ich potrebujeme, ďaleko by sme sa nedostali.

Čo sa deje v tele, keď stúpne hladina stresových hormónov?

Prekrvia sa tkanivá, zrýchli sa činnosť srdca, uvoľní sa glukóza, ktorú potrebujeme, aby sme získali energiu a podali lepší výkon. Fyzický aj mentálny. Podobizeň s lovcom mamutov pozná každý.

Vďaka stresu dokázal utiecť alebo zabiť?

Presne. Rozprúdila sa mu krv, čo mu umožnilo podať enormný fyzický výkon. A tiež mentálny – rýchlo a správne sa rozhodnúť, ktorým smerom má utekať. Dnes už je takýchto situácií málo, viac sme vystavení psychickému stresu, keď zvýšený krvný tlak vôbec nepotrebujeme. Skôr nám škodí. Pretože sa pripraví na boj alebo beh a my sa nikde nerozbehneme.

Radíte rozbehnúť sa, keď nám stúpne tlak zo stresu?

V podstate áno. Behom by sa mobilizovaná energia spotrebovala. Ak sa ma niekto pýta, čo pomáha zvládnuť stres, odpovedám, že cvičenie. Naozaj si to myslím. Fyzická aktivita vždy urobí dobre.

Prečo nám vlastne stres neprospieva?

Stres nám prospieva. Neprospieva nám chronický stres, keď stresové hormóny neklesnú ani po ukončení stresovej situácie, a tiež príliš silná alebo príliš slabá reakcia organizmu na stresové podnety. Potrebujeme takú akurátnu reakciu, ani priveľkú, ktorá by vyvolala negatívne dôsledky, ani primalú. Na to, že aj primalá reakcia môže byť negatívnym prejavom, sme prišli v našom ústave ako prví.

Doteraz sa nepredpokladalo, že malá reakcia tiež môže škodiť?

Nie. Skúmala sa len prisilná reakcia, čiže ak stresové hormóny stúpali priveľmi. My sme zostavili skupinu zdravých vysoko úzkostných a zdravých nízko úzkostných ľudí, vystavili ich stresovým podmienkam a merali sme hladinu stresových hormónov. Prirodzene sme očakávali, že vysoko úzkostní ľudia budú mať reakciu prehnanú, pretože sú bojazlivejší a ustráchanejší. Ukázal sa presný opak. Stresové hormóny im počas stresovej situácie nestúpli tak, ako by mali. Tak sme sa vybrali za psychiatrickými pacientmi s úzkostnými poruchami a ich reakcia na stres bola tiež nedostatočná. Naše nálezy neskôr potvrdili vedci z iných krajín.

Čím si vysvetľujete, že vysoko úzkostným ľuďom sa hladina hormónov počas stresu zvýši len minimálne?

To nevieme, to je stále v štádiu výskumu. Rok po tom, čo sme zverejnili naše výsledky, sa nám ozvali nemeckí vedci a ďakovali nám za našu publikáciu. Robili podobný výskum na zvieratách. Mali dve skupiny vyšľachtených zvierat, vysoko úzkostné a neúzkostné. Tak ako my očakávali, že vysoko úzkostné zvieratá budú mať zvýšenú reakciu na stresové podmienky, ibaže nemali. Bola nižšia. Projekt odložili do šuflíka, pretože si mysleli, že niekde spravili chybu. Keď si prečítali o našom projekte s ľuďmi, publikovali článok o svojom výskume a odvolali sa na nás. Pre nás bolo veľmi príjemné, že sme otvorili novú oblasť.

Ak sa ocitnem v stresovej situácii a nestúpne mi dostatočne hladina stresových hormónov, ako sa to prejaví?

V tom momente to nijako necítite, nemá to žiadne špeciálne prejavy. Ak by ste stáli pri mamutovi, asi by vás rozdupal, pretože bez stresových hormónov by ste nedokázali dostatočne rýchlo zareagovať. Tam by sa ukázal pozitívny prínos stresu.

Nestojím vedľa mamuta, čiže v praxi to znamená len to, že budem na stresovú situáciu reagovať flegmaticky a nerozbúši sa mi srdce?

Srdce sa vám rozbúši, tam nenastalo zníženie ani u úzkostných ľudí. Stresovosť situácie vnímali a nereagovali flegmaticky. Ale z lekárskeho hľadiska sa váš srdcovocievny systém, ako aj mozog neaktivujú dostatočne a nedokážu sa vyrovnať s tým zlým, čo na vás pôsobí. Ostane to vo vás nedoriešené. Prejaví sa to až po rokoch, ak sa budú situácie často opakovať. Objavia sa problémy, ktorých pôvod pravdepodobne ani nebudeme vedieť určiť alebo ich vôbec nebudeme spájať so stresom, pretože ešte nemáme dostatok informácií. To, že sa nedostatočná sekrécia stresových hormónov spája s psychickými charakteristikami a môže byť negatívna, vieme len desať rokov.

Kedy ste začali na tomto výskume pracovať?

V roku 2004 a v roku 2006 sme publikovali prvé výsledky. Momentálne máme rozbehnutý projekt v spolupráci so psychológmi z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zamerali sme sa na ľudí s alergiami, napríklad s atopickým ekzémom. Ukazuje sa, že takíto pacienti majú tiež zvýšenú úzkosť a nedostatočný vzostup sekrécie hormónov pri stresovej situácii.

Prečo ste sa rozhodli skúmať v súvislosti so stresom práve ľudí s kožnými problémami?

Nejde o kožné problémy, ale o ochorenia na alergickom podklade, kam patrí aj astma.