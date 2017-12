Hackeri ukázali, ako sa dajú dáta ukradnúť zvukom

Aj keď je počítač odstrihnutý od internetu, má dosť síl na to, aby do diaľky vysielal kľúče a heslá.

29. jún 2016 o 13:27 Milan Gigel

BE´ER ŠEVE, BRATISLAVA. Odpojiť počítač od internetu je výbornou stratégiou proti hackerom. Nie je to však riešenie, ktoré by fungovalo dokonale. Svedčia o tom prieniky do počítačov, ktoré riadia energetiku, výrobu, či dokonca armádne systémy.

Vo chvíli, keď sa škodlivý kód dostane do stroja, hackeri môžu získavať nové dáta i bez toho, aby ich počítač mohol odosielať cez internet. Novú stratégiu ukazujú akademici z Ben-Gurion University, ktorí sa dlhodobo venujú skúmaniu bezpečnosti.

Dáta z ventilátorov

Útok má vždy rovnaký scenár. Škodlivý kód do chráneného stroja zavedú ľudia, ktorí nedodržiavajú bezpečnostné pravidlá. Podhodený USB kľúč, škodlivý kód, ktorý sa šíri cez výmenné médiá, či bleskový prístup k USB rozhraniu stačia na to, aby sa kód ocitol v chránenom počítači.

Na rad však prichádza komunikácia, ktorá musí dokázať pri vysielaní signálu prekonať bariéry. V minulosti analytici ukazovali ako sa dá na desiatky metrov odchytávať elektromagnetické žiarenie, poukázali na možnosť odčítavania dát z LEDiek, či meraním teploty na diaľku. Používali aj reproduktory, aby cez ne vysielali pre človeka nepostrehnuteľné zvuky. Všetky tieto únikové cesty sa výrobcovia bezpečných počítačov snažia zahatať.

Nová stratégia využíva podľa magazínu Wired výbavu, ktorá je nutnou súčasťou každého počítača. Akademici predviedli, že dáta možno vyslať do okolia prostredníctvom ventilátorov, ktoré chránia čipy pred prehrievaním.

Netreba fyzický prístup

S otáčkami sa mení ich zvuk a tak stačí len určiť ich pracovné tempo. Za jedinú minútu možno jedným ventilátorom vyslať 15 až 20 bitov dát, bez toho aby človek zmenu zvuku ventilátora postrehol. Za hodinu je to približne 1200 bitov dát. Ide o skutočne malý objem, cez ktorý veľa dát neprejde, v skutočnosti je to však dosť na kradnutie šifrovacích kľúčov, hesiel či iných citlivých dát.

Zvuk je možné mobilmi zachytiť približne na vzdialenosť 8 metrov, na špehovaní sa môžu podieľať infikované telefóny i notebooky zamestnancov. Ak majú hackeri šťastie, vôbec nemusia fyzicky k počítačom pristúpiť.

Výskumníci sú presvedčení o tom, že projekt dokážu zdokonaliť pre rýchlejší prenos dát. V počítačoch je zväčša viac ventilátorov ako jeden, odlišnou moduláciou signálu možno prenášať viac dát.

Cieľom výskumu nebolo ukázať nové techniky prienikov, ale upozorniť na slabinu, ktorú zatiaľ nik neriešil.