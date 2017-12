Koniec fotenia na koncertoch? Apple má patent na blokovanie fotoaparátov

Firma Apple obdržala patent, ktorý by vďaka infračervenému signálu dokázal manipulovať s fotoaparátmi užívateľov.

29. jún 2016 o 12:13 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Metal, hip-hop, reagge, klasika či rock. Akýkoľvek hudobný žáner má na koncerte svojim poslucháčom priniesť nejaký emocionálny zážitok. S príchodom kvalitných fotoaparátov v mobiloch sa však ľudia stále častejšie pozerajú na svojho obľúbeného interpreta cez displej zariadenia.

Takéto správanie vadí nielen ostatným návštevníkom ale v niektorých prípadoch aj organizátorom koncertov. Firma Apple by to vyriešila po svojom – svojím užívateľom by jednoducho zablokovala fotoaparát, vďaka patentu, o ktorý požiadala ešte v roku 2011.

Fotoaparát by mal iPhone blokovať vďaka infračervenému signálu. Vysielal by sa na špeciálnych miestach, kde je fotenie buď zakázené alebo by mohlo obťažovať iných ľudí. Využívať by ho mohli usporiadatelia koncertov, ale aj galérie, či múzeá.

V niektorých prevedeniach by zariadenie namiesto blokovania na fotografie z miesta so zákazom umiestnila len vodoznak. Technológia by vlastníkov iPhonu nemala iba obmedzovať. V galériách a múzeách by infračervený signál mohol obsahovať zakódované informácie, ktoré návštevníci uvidia po odfotení vystavených diel.

Apple neplánuje technológiu do svojich zariadení naozaj zavádzať, zatiaľ len obdržali patent. Pre ľudí to ale môže byť výstraha – ak nechcete, aby vám zablokovali fotoaparát, skúste nabudúce namiesto displeja vnímať koncert, či dielo len očami.

Nákres blokovania fotoaparátu na koncerte. (zdroj: USPTO)