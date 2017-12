Koľko je jeden kilogram? Nevieme, potrebujeme ho odmerať presnejšie

Hodnotu jedného kilogramu dnes určuje platinová zliatina v parížskom trezore.

28. jún 2016 o 18:55 Dominik Holič

BRATISLAVA. Koľko je jeden kilogram? Ak by ste túto otázku dostali vo vedomostnej súťaži a odpovedali by ste tisíc gramov, nemuseli by ste mať úplnú pravdu.

V súčasnosti sa všetky hmotnosti odvodzujú od takzvaného Le Grand K. Cylinder z platiny a irídia vo veľkosti vajca ukrývajú od roku 1879 v Paríži – v troch sklenených nádobách v hermeticky uzavretom trezore.

Vyberá sa iba raz za 40 rokov, aby sa porovnal s inými podobnými replikami. Ak by sa totiž naň dostalo zrnko prachu alebo šmuha potu, mohla by sa zmeniť jeho hmotnosť.

Moderné elektronické zariadenia však potrebujú čo najpresnejšie merania. Vedci sa preto snažia nájsť spôsob, ako vyjadriť stabilnú hodnotu kilogramu pomocou základných konštánt prírody.

Najnovší krok k novej definícií kilogramu spravili vedci z amerického Národného inštitútu štandardov a technológie (NIST), ktorí svoje merania zverejnili v žurnále Review of Scientific Instruments.

Planck a Einstein

Kilogram sa dá presne odmerať dvoma spôsobmi: spočítať počet atómov v úplne čírej guli kremíka alebo zistiť presnú hodnotu Planckovej konštanty.