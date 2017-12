Google má nové mapy. Sú jasné, detailné a bez oblakov

Spracovanie nových snímok z družice je hotové, Google ich postupne nasadí do svojich služieb.

28. jún 2016 o 13:48 Milan Gigel

MOUTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google začína do svojich mapových služieb nasadzovať satelitné snímky, na ktorých sú mapy čisté a ostré ako obrázok. Využíva pri tom dáta z družice Landsat 8, ktorú pred tromi rokmi vypustil na obežnú dráhu v spolupráci s agentúrou NASA.

Nová technológia snímania prináša obrázky bez oblakov a rozostrenia spôsobeného poveternostnými vplyvmi. Súčasne kvalitnejšie snímače a optika zaistili, aby mali fotografie omnoho viac detailu. Keďže aj samotné snímkovanie prebieha rýchlejšie, Google mohol vyberať z viacerých alternatív snímok pri skladaní mozaiky každého kúska Zeme.

Žiadne z doterajších snímok neboli podľa magazínu Digital Trends také detailné ako tie, ktoré už čoskoro uvidíme v službe Google Maps a Earth. Je to akoby ste si nasadili okuliare, ktoré zotrú mäkkú kresbu sveta okolo vás a nahradia ju kontrastným zobrazením.

Google sa však musí riadiť pravidlami, ktoré určujú do akého detailu možno pri snímkovaní zájsť. Kým v starých dátach každý bod predstavoval plochu približne 70x70 centimetrov, v nových podkladoch je to už iba formát 35x35 centimetrov.

To je stále príliš málo na to, aby ste rozoznávali črty ľudí a identifikovali modely áut zachytených na uliciach, pri architektúre a otvorenej krajine je to však výrazný skok vpred.

Nové snímky bez oblakov, oparov a novým detailom zostavili z 1 petabajtu dát, ktorý družica v priebehu svojho doterajšieho mapovania poslala na Zem. Mapovanie pokračuje a Google bude zozbierané dáta nasadzovať priebežne.