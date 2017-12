Vedci zistili, ako často treba chodiť do prírody

Aj malé dávky čerstvého vzduchu pomáhajú znížiť riziko depresie a vysokého krvného tlaku.

28. jún 2016 o 13:04 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Či už sa vyberiete do parku vedľa domu, na túru na hory alebo len na prechádzku do lesa so svojím psom – výrazne tým pomôžete svojmu srdcu ale aj duševnej pohode. A stačí vám na to len pol hodina týždenne.

Naznačuje to štúdia uverejnená v žurnále Scientific Reports, ktorá skúma pozitívny vplyv prírody na ľudské zdravie.

Austrálskym vedcom sa podarilo vyčísliť minimum času stráveného v prírode vďaka analýze dát od 1538 obyvateľov Queenslandu. Sledovali u nich počet hodín strávených v prírode za týždeň, zdravotné záznamy či prítomnosť duševných chorôb.

Zistili tak, že ak by každý človek venoval aspoň polhodinu svojho voľného času týždenne pobytu v prírode, bolo by na svete o sedem percent menej prípadov depresie a deväť percent menej ľudí trpiacich vysokým krvným tlakom, hovorí v tlačovej správe univerzity v Queenslande ekologička Danielle Shanahanová.

Ľudia, ktorí trávia dlhší čas v prírode sa podľa štúdie cítia lepšie v sociálnych situáciách s inými ľuďmi. Nové výsledky nie sú prekvapujúce, o pozitívnom vplyve prírody na zdravie ľudí vedia vedci už dlho. Na zníženie stresu vplýva napríklad aj obyčajná prechádzka po ulici so stromoradím, naznačila to štúdia zo začiatku roka, ktorú uverejnili v Environment and Behaviour.

„Pobyt vonku prospieva predovšetkým deťom. Deti, ktoré vyrastajú v prírodnom prostredí majú lepší vývoj a zvýšené povedomie o životnom prostredí v dospelosti, než tie, ktoré v prírode čas netrávia,“ povedala Shanahanová.

