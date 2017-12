Google chce do konca roka pripojiť k Androidu aj vlastný smartfón

Vývojár mobilného systému môže zmeniť stratégiu po vzore úspešnej firmy Apple.

28. jún 2016 o 10:06 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google má so svojim mobilným systémom Android úspech. Ovládol 78 percent trhu v Číne, 76 percent v Európe a 68 percent v USA. Na výslnie sa vyšplhal po pleciach výrobcov mobilov, ktorí ho výhodne používajú bez toho, aby sa museli venovať svojmu vlastnému vývoju.

Zdá sa však, že Google by sa mohol k Androidu primknúť ešte tesnejšie. Už koncom roka by mohol ukázať verejnosti svoj vlastný smartfón. Firma sa podľa denníka The Telegraph zapojí do vývoja, aby mala kontrolu nielen pod softvérom samotným, ale aj nad technológiami pod kapotou a systémom aktualizácií.

Google mal už nejaký čas pod sebou výrobné kapacity a technológie - v dobe keď vlastnil Motorolu. Tú však neskôr ako nadbytočnú predal firme Lenovo. Zariadenia, ktoré firma predáva pod značkou Nexus vychádzajú z dizajnov, návrhov a technológií partnerských firiem, ktoré pre Google zabezpečujú všetok potrebný servis - od návrhu až po výrobu.

Zdá sa však, že Google by mohol novým prístupom v štýle Apple, mnohé zmeniť. Ak sa pustí do návrhu zariadení, čipov a obslúži aj ich predajný a servisný kanál, môže razom nájsť liek na všetku kritiku čo sa smerom k firme hrnie. Bezpečnostní analytici kritizujú slabú bezpečnosť pre chýbajúce aktualizácie. Tie Google vydáva, výrobcovia zariadení ich však už ku svojim zákazníkom neposúvajú včas.

Zákulisné informácie počítajú s intenzívnou angažovanosťou Google, oficiálne však firma svoju stratégiu zatiaľ nepotvrdila. Do akej miery sa môže Google stať konkurenciou pre zabehnuté značky a aký trhový podiel dokáže získať je zatiaľ nejasné.