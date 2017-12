Vymysleli nový obal na šampóny, má zachrániť planétu

Vrstva, ktorá odpudí molekuly šampónu, pomôže nielen spotrebiteľovi, ale najmä životnému prostrediu.

27. jún 2016 o 17:37 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Sedíte vo vani, siahnete po fľaši so šampónom a zistíte, že je prázdna. Ale nie úplne, na stenách je ešte pár kvapiek, no tie ani prudkými pohybmi nedokážete dostať von. Fľašu tak musíte vyhodiť aj a otvoriť novú.

„Toto je to, čo by ste nazvali problémom ľudí z prvého sveta, však? Ale výrobcov takéto situácie veľmi zaujímajú, pretože ročne vyrobia miliardy fliaš, ktoré skončia v smetnom koši so zvyškami chemikálií.“ povedal v tlačovej správe univerzity v meste Columbus v štáte Ohio Bharat Bhushan.

Bhushan a jeho tím sa preto venujú vývoju nového materiálu, vďaka ktorému šampón miniete do poslednej kvapky a ešte tým aj ochránite životné prostredie. Predstavili ho v žurnále Philosophical Transactions of the Royal Society.

Šmykľavý materiál

Súčasné obaly na šampóny, mydlá či saponáty sa nedajú ani pri zvýšenom úsilí ľahko vymyť. Produkty v nich majú olejovitý základ, nízke povrchové napätie a preto sa lepia na steny a uzáver fľaše.