Najlepší prehliadač pre notebooky? Opera tvrdí, že vydrží najdlhšie

Čím účinnejšie pracujú s dátami, tým dlhšiu výdrž majú batérie notebookov v teréne.

27. jún 2016 o 13:14 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Nie je to žiadne tajomstvo. Ak by sme hľadali softvér, ktorý si ukrojí najviac z času, ktorý strávime pred obrazovkou počítača, bude to zaručene internetový prehliadač. Za stolom rozhoduje svižnosť a rýchlosť, v teréne úspora.

Uvedomujú si to aj vývojári, ktorí v posledných dvoch rokoch striedavo informujú o svojich úspechoch. Raz sa najdlhšou výdržou batérií v notebooku chváli Chrome od Google, inokedy Edge od Microsoftu, potom zasa Opera.

V posledných dňoch to vyzerá ako malá mediálna roztržka. Microsoft minulý týždeň poukazoval na to, aký nešetrný je Google Chrome k batériám. Kým Edge v simulovanom teste dosiahol výdrž takmer sedem a pol hodiny, Chrome ukončil svoju prácu už po štyri a štvrť hodine. Opera skončila s časom 6 hodín 18 minút.

Dnes Opera prichádza so svojimi vlastnými meraniami, v ktorých tvrdí že všetko je úplne inak. So svojou technológiou úspory energie vraj výdržou predstihuje všetky prehliadače na trhu. V porovnaní s Chrome má podľa magazínu The Verge o 35 percent dlhšiu výdrž, v porovnaní s Edge o 22 percent.

Téma výdrže je populárna a každá firma má svoju vlastnú metodiku merania, aby ukázala, že je na tom lepšie ako konkurenti. Isté však je, že vývojári sa o tento faktor zaujímajú, takže na optimalizáciách budú pracovať ďalej.

Pre nás to znamená, že notebooky nám na jedno nabitie vydržia pri surfovaní dlhšie, bez ohľadu na to, ktorý prehliadač je našim obľúbeným.