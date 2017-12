Google má robotického psa, ktorý vie slúžiť v domácnosti

Nový pohon dal robotovi nielen obratnosť a zručnosť, ale aj omnoho tichší pohyb v interiéri.

24. jún 2016 o 14:16 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/tf7IEVTDjng

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Volá sa SpotMini a správa sa ako psík. Zručne sa pohybuje po domácnosti, aby plnil drobné úlohy. Odnesie prečítané noviny do smetí, uloží špinavý riad do umývačky a ak treba, vybehne i po schodoch aby vám priniesol čokoládu, ktorú ste si nechali na nočnom stolíku.

Google ukázal nového robota, ktorý vychádza z rovnakého konceptu ako všetky predchádzajúce stroje pod hlavičkou Boston Dynamics. V tomto prípade má nový elektrický pohon, ktorý je narozdiel od hydraulického omnoho tichší.

Novinka podľa magazínu Tech Insider v základnej výbave váži 25 kilogramov, s úchopným ramenom sa však hmotnosť zvyšuje približne o 5 kilogramov. Firma ukázala, ako si robot vďaka senzorom a kamerám poradí s navigáciou pomedzi nábytok, ale aj s manipuláciou s krehkými predmetmi.

Vývojári pracujú na tom, aby si stroj autonómne poradil s úlohami, ktoré by mohli byť v domácnostiach užitočné. Hoci západný svet je voči podobným technológiám v každodennom živote odmeraný, v Ázii sa roboti tešia veľkej popularite. Ak by SpotMini popri práci zvládol pracovať aj s emóciami ľudí, mal by šancu presadiť sa na miestnych trhoch.

Google si nie je istý, či jeho vstup do spoločnosti Boston Dynamics bol najsprávnejšou voľbou a špekuluje sa o tom, že firma by mohla byť aj na predaj. Verejnosť v minulosti nereagovala najlepšie na ukážkové videá, ktoré vývojári ukázali svetu.

Hoci sa vážne diskutuje o tom, že roboti môžu obrať ľudí o prácu, čoraz intenzívnejšie sa hovorí o tom, že by mohli pomáhať v sociálnych službách, kde by zastúpili náročnú prácu ľudí pri opatere tých, čo potrebujú cudziu pomoc.