Boli farebné a nevymreli. Vyvrátili najväčšie mýty o dinosauroch

Vedcom sa v posledných rokoch podarilo vyvrátiť mnoho mylných poznatkov o prehistorických obyvateľoch Zeme.

23. jún 2016 o 18:59 Renáta Zelná

Keď v roku 1676 opisovali prvú kosť dinosaura, mysleli si, že pochádza zo slona alebo obra. O storočie neskôr už vedci vedeli, že takéto fosílie patria prehistorickým zverom nazývaným Megalosaurus.

Dnes už vedci vďaka mnohým objavom vedia, že kedysi na Zemi žila skupina zvierat, ktorú dnes už nepoznáme. Dinosaury dokázali nielen v minulosti odštartovať veľké množstvo mýtov.

Aj dnes o nich majú ľudia stále mylné predstavy, píše v článku pre The Conversation paleontológ Nick Longrich. Toto sú podľa neho najčastejšie mýty o dinosauroch:

1. Boli obrovské

Označenie dinosaurus je odvodené z dvoch gréckych slov – deinos a sauros a označujú „strašlivo veľké plazy“. Asi najznámejší Tyranosaurus rex meral približne dvanásť metrov a vážil viac ako päť ton. Nebol však najväčší, niektoré druhy dorastali podľa odhadov aj do výšky tridsiatich metrov.

Ich kosti sa síce archeológom ľahšie hľadajú, takto obrovské zvieratá však boli zrejme vzácnosťou. V skutočnosti bola väčšina dinosaurov omnoho menších, podobne ako dnešné zvieratá. Protoceratops veľkosťou pripomínal ovcu a Velociraptor zase zlatého retrievera.

2. Všetky dinosaury mali šupiny

Aj keď si ich predstavujeme ako obrovské jaštery alebo plazy, nie všetky dinosaury mali týmto zvieratám podobnú kožu. Už vieme, že aj dnes žijú živočíchy geneticky príbuzné dinosaurom, najbližšie k nim majú vtáky.

Operenú pokrývku tela mali napríklad malý mäsožravý Sinosauropteryx, ktorého objavili v roku 1997. Odvtedy vedci dokázali, že perie mali aj mnohé iné druhy – prekvapivo zrejme aj Tyranosaurus rex.

3. Len zelené alebo hnedé

Ak by ste dali malému dieťaťu nakresliť dinosaura, zrejme by nesiahol po fialovej, ružovej ani žltej farbe. Nakreslil by ho buď zelenou alebo hnedou – podobne totiž vyzerali aj skoré maľby týchto prehistorických zvierat.