Najlepšiu technológiu na rozoznávanie tvárí majú Rusi

Za štyri mesiace dosiahli lepší výsledok ako veľké firmy za roky práce.

23. jún 2016 o 13:57 Milan Gigel

MOSKVA, BRATISLAVA. Google, Facebook i Apple dokážu rozoznávať tváre na fotografiách a využívajú to aj vo svojich aplikáciách. Hoci sa vývoju technológií venujú dlho, ani jedna z trojice firiem nenašla riešenie, ktoré by bolo najefektívnejšie.

Analýzy fotografií vyžadujú vysoký výpočtový výkon a veľkú databázu identifikačných údajov. Znamená to, že za systémom je vždy veľký a výkonný cloud, ktorý s dátami pracuje. Omnoho jednoduchší systém vyvinula začínajúca ruská firma NTechLab, ktorá verejnosti sprístupnila aplikáciu FindFace.

Tá zanalyzovala voľne dostupné používateľské profily sociálnej siete vKontakte a teraz umožňuje identifikovať ľudí každému záujemcovi. Odfotíte si na ulici alebo vo vlaku neznámych ľudí, kliknete na tlačidlo a ak majú svoj profil na sociálnych sieťach, dozviete sa ich meno. Úspešnosť je 70-percentná.

Nové algoritmy sú jednoduché, rýchle a nenáročné na výkon zariadení. Záujem o ne prejavili už tri stovky firiem z celého sveta. Vývojári z NTechLabu podľa magazínu TechInsider teraz dúfajú, že by sa mohli stať novým Googlom pri rozoznávaní tvárí.

Svoju technológiu chcú ponúknuť výrobcom zariadení, ktoré dokážu snímať obraz - od bezpečnostných kamier až po fotoaparáty. V minulosti pomohla pri objasňovaní zločinu a ak by sa databáza rozšírila na globálnu úroveň, identifikovanie ľudí môže byť ľahšie.

Kritici to však vnímajú ako zásah do súkromia. Pripomína to totiž stav, akoby každý nosil na sebe nálepku so svojim menom - ku ktorému možno priradiť ďalšie vyhľadané informácie.