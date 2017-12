Solárne lietadlo preletelo Atlantik, trvalo mu to štyri dni

Lietadlo Solar Impulse 2 ukončilo pätnástu etapu pokusu o let okolo sveta.

23. jún 2016 o 9:01 TASR

SEVILLA. Švajčiarske experimentálne lietadlo Solar Impulse 2, poháňané výlučne solárnou energiou, ukončilo vo štvrtok historický prelet ponad Atlantický oceán a úspešne pristálo na letisku v meste Sevilla v južnom Španielsku. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.

Lietadlo vzlietlo z amerického New Yorku v pondelok ráno. Nepretržitý let ponad Atlantik do španielskeho mesta Sevilla sa pilotovi Bertrandovi Piccardovi podarilo zvládnuť za štyri dni.

Lietadlo Solar Impulse 2 tak ukončilo 15. etapu pokusu o let okolo sveta a bude postupovať do svojho cieľa, Abú Zabí.

Jednomiestny Solar Impulse 2 začal svoju púť okolo sveta 9. marca 2015 v Abú Zabí, metropole Spojených arabských emirátov. Cieľom obletu Zeme je dokázať, že lietadlo sa zaobíde bez fosílneho paliva, ako aj propagovať využitie tzv. čistých technológií. Aktuálna etapa je už jeho pätnásta v poradí.

Stroj dosahuje rýchlosť 50 až 100 kilometrov za hodinu. Má vyše 17 000 solárnych článkov a vysokovýkonné batérie, v ktorých sa akumuluje energia na let aj počas noci.

Pri jeho pilotovaní sa striedajú Bertrand Piccard a André Borschberg, ktorí tento vedecký projekt iniciovali.