Európa chce novú vesmírnu základňu do desiatich rokov

Nástupca ISS má slúžiť ako kozmická križovatka, kde sa ukáže schopnosť ľudí prežiť aj v hlbokom vesmíre.

22. jún 2016 o 18:01 Dominik Holič

KOLÍN, BRATISLAVA. Keď v decembri minulého roka opúšťal Tim Peake kozmodróm v Bajkonure, stal sa prvým oficiálnym britským astronautom. Do vesmíru ho v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou vyslala britská vláda.

Na Medzinárodnej vesmírnej stanici strávil Peake šesť mesiacov, počas ktorých sa zúčastnil na viac ako 250 vedeckých pokusoch.

Okrem toho sa stal prvým Britom, ktorý vstúpil do voľného vesmírneho priestoru a ako prvý muž a druhý človek v histórii zabehol vo vesmíre maratón.

Keď sa tento týždeň vrátil domov na Zem, médiám povedal, že sa cíti, akoby mal najväčšiu opicu na svete. Zároveň však vyhlásil, že by sa do vesmíru okamžite vrátil a sníva o misii na Mesiac.

Súčasťou takejto expedície by mohla byť aj návšteva novej vesmírnej stanice na polceste medzi Zemou a Mesiacom.

Kozmická križovatka

Medzinárodná vesmírna stanica má zatiaľ fungovať do roku 2024. Európska vesmírna agentúra sa už pozerá do budúcnosti. Tento rok organizuje vo švajčiarskom meste Luzern konferenciu, kde budú európski ministri debatovať o novej vesmírnej základni.

"Dovoľte mi zobrať vás na myšlienkový experiment približne desať rokov do budúcnosti," povedal na tlačovej konferencii vedúci pilotovaných letov ESA Dave Parker. "Ľudská základňa v hlbokom vesmíre, ktorá sa nachádza tam, kde je gravitácia Zeme a Mesiaca v rovnováhe, na akejsi vesmírnej križovatke."

Nástupca ISS by mohol plniť dve funkcie. Predovšetkým by išlo o domov pre medzinárodnú posádku, ktorá by sa snažila dokázať, že sa v hlbokom vesmíre sa dá dlhodobo prežiť a pracovať.

Zároveň by základňa slúžila ako zastávka pre budúce misie na Mesiac aj pre vzdialenejšie kozmické destinácie.

Nechce zmeškať loď

Úžitok z novej základne by mohol mať aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a súkromné spoločnosti, ktoré chcú získavať zdroje z asteroidov. NASA v najbližšom desaťročí plánuje misiu, počas ktorej vyskúša pohonné systémy pre misiu na Mars a pokúsia sa preniesť vybraný asteroid na obežnú dráhu Mesiaca.

Ustálený pohyb asteroidu umožní vedcom lepšie spoznať tieto vesmírne telesá aj naučiť sa z nich ťažiť vzácne suroviny. "Materiály na asteroidoch sa dajú použiť na budovanie vesmírnych zariadení a produkciu pohonných látok, využiteľných pri objavovaní a kolonizovaní slnečného systému v 21. storočí,“ uvádza NASA v popise programu Near Earth Object.

Tim Peake po návrate domov povedal, že Veľká Británia je pripravená pre budúce misie na Mesiac a ďalej a nemôže si dovoliť zaostávať. Britské snahy však môže naštrbiť referendum o vystúpenie z Európskej únie, ktoré môže skomplikovať ich vzájomnú spoluprácu s ESA.

"Je veľmi dôležité, aby toho bola Británia bola súčasťou. Musíme dať nášmu priemyslu šancu vyvinúť všetko potrebné na pilotované vesmírne lety," cituje britského astronauta denník The Telegraph. "Ak sa nezapojíme teraz, jednoducho zmeškáme loď."