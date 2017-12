Z vesmíru počuť pískanie Karibského mora, vypočujte si ho

Zvláštne vlny zvyknú na 120 dní zmiznúť, no zostáva po nich zvuková stopa.

22. jún 2016 o 14:06 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/gj9pB0rI08w

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Keď oceánske prúdy prechádzajú panvou Karibského mora smerom na západ, vytvárajú zvláštne vlny. Takzvaná Rossbyho vlna narazí na západný okraj panvy, zmizne a o 120 dní sa objaví na jej východnom okraji.

"Aktivitu oceánu v Karibskom mori môžeme porovnať s píšťalkou. Keď zapískate do píšťalky, prúd vzduchu sa stáva nestabilný a vytvára zvukovú vlnu, ktorá sa zmestí do dutiny píšťalky," vysvetľuje v tlačovej správe Liverpoolskej univerzity Chris Hughes, spoluautor výskumu oceánskych aktivít v tomto regióne, ktorý vyšiel v žurnále Geophysical Research Letters.

"Vďaka otvorom na píšťalke sa zvuk dostane von a my ho môžeme počuť. Podobne fungujú aj prúdy a Rossbyho vlny. Karibské more je čiastočne otvorené, čo spôsobuje výmenu vody so zvyšok oceánu a gravitačnými meraniami 'počujeme' túto rezonanciu."

Výsledkom je tón A♭ o približne 30 oktáv nižší ako spodné tóny klavíra, teda príliš hlboký pre ľudský sluch. Vedcom však môže pomôcť lepšie odhadovať každoročné pobrežné záplavy.

Na priloženom videu je zvuk posunutý o niekoľko oktáv vyššie.

DOI: 10.1002/2016GL069573