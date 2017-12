Biorezonancia: Sú to šarlatáni ukrytí za jazyk fyziky?

Znie to skvelo. Prídete do miestnosti, na stole nájdete nejaký záhadne pôsobiaci prístroj s množstvom gombíkov a ručičkami a akýsi sebavedomo pôsobiaci človek predstierajúci terapeuta vám zaručí, že za jeden deň získate také komplexné vyšetrenia vášho tela, aké by ste u „bežných“ lekárov absolvovali najskôr za tri mesiace.

Zázračné biorezonančné zariadenie by vám malo okamžite povedať, či vaše telo trápia baktérie, alebo vírusy, ako sú na tom vaše orgány – dokonca vám bude ukazovať výsledky znečistení elektrosmogom, geopatagénnymi zónami či (čerpáme z jedného z inzerátov o celostnej diagnostike) ťažkými kovmi.

Toľko zázrak na počkanie ukrývajúci sa za fyziku. Ako to je však s biorezonanciou naozaj? Sama sa síce rada radí k homeopatii a akupunktúre, je to však rovnaké nepodložené šarlatánstvo ako tieto dva spôsoby manipulácie s chorými ľuďmi?

Pozreli sme teda, čo na takzvané biorezonančné terapie hovorí veda, vedecké výskumy, medicínske databázy a veľké prehľadové štúdie vydávajúce odporúčania pre lekárov.

Proti fajčeniu?

Na slovenskom internete ani nemusíte veľmi pátrať a okamžite narazíte na dva zaručené spôsoby: biorezonancia za niekoľko desiatok eur vám určite pomôže prestať s fajčením, prípadne vám pomôže bojovať s chrípkou (bez ohľadu na fakt, že chrípka je vírusové ochorenie a jediný zaručený spôsob je poriadne ju v pokoji vyležať).

Je to dobrý nápad?

Vplyv alternatívnych postupov na odvykanie od fajčenia však skúmal pred desiatimi rokmi poľský magazín Przeglad Lekarski.

Trojica výskumníkov sa pozrela na rôzne metódy, počnúc akupunktúrou cez hypnózu až po biorezonanciu.

Výsledky ukázali, že „efektivita metód je často diskutabilná a ich najväčšou výhodou je pomocný efekt“. Pacienti vďaka podobným postupom majú väčšiu motiváciu so svojím zlozvykom prestať – v preklade: je to placebo, ale ak to ľudí oklame a spôsobí, že sa viac snažia, prečo nie.

Problémom je, že tento žurnál nepatrí k zlatému štandardu vedeckého sveta. Dokonca nemá ani takzvaný impact factor, číslo, ktoré v priemere určuje, ako často budú váš výskum citovať iní odborníci.

Čím je toto číslo vyššie, tým ide o prestížnejší magazín a nízke hodnoty (alebo prípady, keď vôbec nie sú známe) vyvolávajú veľké podozrenie. Len na porovnanie, magazíny Nature a Science majú impact factory 38,1 a 34,7 v roku 2015.

Správne je preto pozrieť sa skôr na to, čo o biorezonancii hovorí Cochrane, prípadne blog Science-Based_Medicine. Cochrane je totiž miesto, kde nájdete takzvané systematické revízie a metaanalýzy, teda zhrnutia a prehľady vedeckých výskumov na nejakú tému.

Lekári na celom svete by sa podľa nich mali riadiť.