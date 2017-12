Keď sa zblázni imunita: ako inzulín zachraňuje životy

H oci sa o diabete hovorí ako o civilizačnej chorobe, ktorej výskyt stúpa v moderných časoch, známa bola už v staroveku.

V staroegyptskom Ebersovom papyruse z roku 1550 pred Kristom je zmienka o človeku, ktorý „príliš veľa močí“. Nadmerné močenie, odborne nazývané polyúria, je jedným z hlavných príznakov diabetu.

Predpokladá sa, že v dávnej minulosti išlo skôr o prípady diabetu I. typu, teda o vrodenú cukrovku. Chorobu opisoval aj Galén, antický lekár, no vtedy išlo o vzácnu chorobu. Sám sa stretol len s dvoma prípadmi počas svojho života – a vznik choroby pripisoval nezdravému životnému štýlu bohatšej vrstvy ľudí v antickom Ríme.

Priveľa cukru

Frederik Grant Banting. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Dnešná definícia hovorí, že diabetes mellitus je stav úplného alebo relatívneho nedostatku inzulínu, čo vedie k vyšším koncentráciám glukózy (cukru) v krvi. Tento stav sa odborne nazýva hyperglykémia.

Koncentráciu glukózy reguluje viacero hormónov, niektoré viac, iné menej. Ak by sme mali vybrať ten, ktorý na ňu vplýva najviac, bol by to inzulín.

Inzulín je hormón produkovaný iba v bunkách pankreasu (podžalúdková žľaza). Umožňuje prestup cukru z krvi do buniek, ktoré ho využijú na svoje potreby. Môžeme povedať, že má inzulín dvojaký význam: umožňuje dodávať energiu bunkám a zároveň udržuje normálnu koncentráciu glukózy v krvi, ktorá by inak viedla k poškodeniu tkanív.

Pri diabete I. typu dochádza k deštrukcii buniek, ktoré produkujú inzulín vplyvom vlastnej imunity.

Čo spôsobí takúto agresívnu reakciu vlastného imunitného systému? Prečo naše biele krvinky produkujú látky proti týmto bunkám?

Na túto otázku doteraz nemáme jednoznačnú odpoveď. No zrejme súvisí s určitými genetickými vlastnosťami jedinca, ako aj vplyvom faktorov z okolia (napríklad niektoré vírusové infekcie).

Tento typ diabetu sa vyskytuje u detí a keďže majú úplne zničené bunky produkujúce inzulín, jedinou záchranou je podávanie inzulínu od začiatku choroby.

Diabetes II. typu vzniká inak. Rozvíja sa v neskoršom veku a má naň vplyv najmä nezdravá životospráva. Hladina inzulínu klesá postupne, preto pri počiatočných formách ochorenia nepodávame inzulín. Najskôr regulujeme hladinu glukózy tabletkovými liekmi. Inzulín je až posledná možnosť.

Tento typ je však oveľa častejší a môžeme povedať, že ak pri prvom type nie je nijaká možnosť predísť ochoreniu, pri druhom sú pravidelný pohyb, zdravá strava a redukcia telesnej váhy dôležitou prevenciou.

Fínska štúdia v Diabetes Care nedávno potvrdila staršie výskumy, že úprava životosprávy má na rozvoj diabetes mellitus II. typu väčší efekt než samotná lieková terapia.

Na Slovensku sa uvádza šesť- až osemtisíc nových prípadov ročne. Diabetes mellitus je zákerná choroba, nebolí, dlho o nej človek nevie.

Vysoká koncentrácia glukózy v krvi však poškodzuje cievy, malé aj veľké, a vedie k rozvoju problémov, ako sú poškodenie obličiek, sietnice v oku, prekrvenia končatín, poškodenie periférnych nervov s rozvojom bolestí a prejavy srdcového zlyhávania až infarktu myokardu.

Banting a trávenie

Nebol to prototyp vedca, ktorý by trávil viac času v laboratóriu ako medzi ľuďmi.

Medicínu Frederik Grant Banting ukončil v roku 1916, keď už druhý rok zúrila Veľká vojna, ako prvú svetovú vojnu nazývali. Narukoval do armády a slúžil vo Francúzsku. Zúčastnil sa na bitke pri Cambrai, v ktorej utrpel vážne zranenia.