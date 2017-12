Japonci vyvíjajú robotov, ktorí postavia domy na Mesiaci a Marse

Obyčajné stroje - nevšedné schopnosti. Taký je zámer vývojárov, ktorí chcú otvoriť éru mimoplanetárneho staviteľstva.

21. jún 2016 o 11:30 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Deti sa bavia s autíčkami na diaľkové ovládanie, japonskí stavitelia používajú podobnú technológiu pri budovaní priehrad. Buldozéry a stavebné stroje riadia operátori na diaľku z tabletu, aby mali lepší výhľad na prácu ako spoza pák hydrauliky.

Skúsenosti so vzdialeným riadením pracovných strojov má aj firma Kajima. Jej systém pre automatizáciu s názvom A4CSEL možno osadiť do existujúcich stavebných strojov a vyladiť ho tak, aby poskytol spätnú väzbu pri práci. Všetko sa točí okolo senzorov a mechanizmov, ktoré dávajú povely na pohyb funkčných častí strojov.

Systém sa osvedčil pri pozemných prácach na staveniskách a novú podobu by mohol nabrať vo vesmíre. Firma za podpory japonskej vlády teraz pracuje na technológii, ktorá by mohla staviteľské mechanizmy riadiť na vesmírnych telesách.

Autonómne algoritmy

Odoslať z tabletu potrebné signály na Mesiac podľa magazínu Gizmag netrvá viac ako sekundu. Ak by však stroje mali nájsť uplatnenie na Marse, nebolo by to jednoduché. Preto vývojári začali pracovať na autonómnych algoritmoch, ktoré po vzore samojazdiacich áut budú riadiť stavebné stroje.

Či je to nákladiak, buldozér, báger alebo cestný valec, každý z nich musí poznať svoju prácu a vedieť čítať stavebné výkresy. Očakáva sa, že stroje budú vzájomne komunikovať aby si nekrižovali trasy a nekazili si vzájomne svoju nedokončenú prácu. Súčasne musia presne poznať diela na ktorých pracujú.

Ak sa valcuje plošina pre pristávanie vesmírnych plavidiel, pochopiť súvislosti je asi jednoduchšie ako keď treba terén najprv vyrovnať, alebo napríklad vyhĺbiť jamy a ryhy pre základy budov. V apríli budúceho roku by už firma chcela mať prvé výsledky.

Vlastné myslenie strojov

Vývojári stoja pred výzvou vyladiť kompletný balík technológií tak, aby boli stroje schopné stavať obytné bunky pre málopočetné expedície. NASA sa intenzívne venuje technológiám 3D tlače, o budovaní kozmických obydlí hovorila americká vláda už desať rokov pred prvým pristátím na mesiaci.

S istotou vieme, že vesmírne obydlia nepôjdu stavať murári, inštalatéri, kúrenári, elektrikári a remeselníci z ďalších tuctov oborov. Počíta sa s prefabrikátmi a prácou strojov, ktoré sa vedia riadi svojim vlastným myslením.