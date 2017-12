Najmúdrejší počítač sveta bude šoférovať autobus

Digitálny taxikár povedie auto a bude sa rozprávať s pasažiermi.

20. jún 2016 o 11:30 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Nastúpite do mikrobusu, poviete kam vás treba zaviezť a za oknami sa začnú mihotať ulice veľkomesta. Hoci vediete spoločenský dialóg s vodičom, na jeho sedadle nikto nesedí. Nahradili ho technológie a výpočtová sila najmúdrejšieho počítača na svete.

Volá sa Olli a je to mikrobus s kapacitou pre 12 pasažierov. Od štvrtka brázdi ulice Washingtonu, chystá sa však i do Miami a Las Vegas. Prepravný koncept, za ktorým stojí spoločnosť Local Motors sa snaží ukázať, že technológie môžu mať podobu, ktorá ladí so zmýšľaním ľudí.

Autonómne vozidlo podľa magazínu Mashable využíva rozhranie internetu vecí, ktoré ho spája so superpočítačom Wattson firmy IBM. Systém umelej inteligencie vytvára zázemie nielen pre jazdu samotnú, ale aj pre konverzáciu s pasažiermi.

Tí sa môžu prirodzeným slovom hovorovej reči prihovárať automatu nielen pri dohodnutí prepravnej trasy, ale aj pri krátení času počas jazdy. Zavtipkujete si, popýtate sa Wattsona aký má dnes deň a možno padne reč aj na dopravnú zápchu a počasie.

Nový projekt má ukázať, ako by mohla vyzerať budúcnosť technológií. Ak si dáte šatku cez oči, možno ani nebudete vedieť, že za volantom nesedí skutočný človek. Technológie dospeli, ich používateľské rozhrania však výrazne zaostávajú za spôsobmi, akým vzájomne komunikujú živí ľudia.

Vstupujeme do éry, ktorá by mohla poslať na večný odpočinok klávesnice, myši i dotykové displeje. Vyslovíte želanie, rozkážete čo treba spraviť, spýtate sa na veci, ktoré vás zaujímajú. S počítačmi sa začneme rozprávať a je úplne jedno akú podobu budú mať.