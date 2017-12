Matematická hádanka: Má Zdenka nosiť dáždnik a poslúchať predpovede počasia? (riešenie)

Meteorológovia sa mýlia a Zdenka nevie, kedy si má so sebou vziať von aj dáždnik.

20. jún 2016 o 11:04 Dominik Holič

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Matematická hádanka: Má Zdenka poslúchať predpovede počasia?

V Zdenkinom svete môžu nastať štyri situácie.

1. Predpovedajú pekné počasie a naozaj je. Pravdepodobnosť: 1/2 x 2/3 = 1/3

2. Predpovedajú pekné počasie a prší. Pravdepodobnosť: 1/5 x 1/3 = 1/15

3. Predpovedajú dážď a prší. Pravdepodobnosť: 4/5 x 1/3 = 4/15

4. Predpovedajú dážď a je pekne. Pravdepodobnosť: 1/2 x 2/3 = 1/3

Ak Zdenka so sebou nosí dáždnik celý deň - aj keď je pekne -, jej miera otrávenosti je n. Ak ale prší a dáždnik nemá, miera otrávenosti je 2n. Ak by nosila dáždnik každý deň, otrávenosť n by pocítila dva dni z troch, teda v priemere 2n/3. Ak si dáždnik nevezme nikdy, pocíti otrávenosť 2n jeden deň z troch, v priemere tak opäť 2n/3.

Ak Zdenka poslúchne meteorológov a vezme si dáždnik iba v dni, keď predpovedajú dážď, pocíti otrávenosť n raz za tri dni a otrávenosť 2n raz za 15 dní, teda v priemere 7n/15.

Pravdepodobnosť, že bude mať nepríjemný deň, je menšia ako v predošlých dvoch prípadoch, takže Zdenke odporúčame meteorológov počúvať.