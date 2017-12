Ropu v mori vyčistia lode s magnetmi

Ropu sa po zmagnetizovaní nanočasticami oxidu železa budú zbierať lode s magnetmi.

17. jún 2016 o 17:38 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Znečisťuje moria, zabraňuje prúdeniu kyslíku do vody a v neposlednom rade usmrcuje vtáky a morské živočíchy. Ak už raz ropa unikne na vodnú hladinu, zbaviť sa jej je náročné časovo aj finančne.

Vedci z Austrálie teraz objavili rýchly spôsob ako zabrániť škodlivým vplyvom ropných škvŕn na životné prostredie – odstraňovať ju budú magnetom. Metódu predstavili v žurnále Physical Chemistry Chemical Physic.

Ropa sama osebe nie je magnetická. Vedci preto skúsili pridať do nádob s vodou a ropou nanočastice oxidu železa. Tie sa pevne pripútali k ropným kvapkám a ropa sa tak stala magnetickou.

Ak by sa čiastočky oxidu železa pridali priamo na ropné škvrny na vodných plochách, mohli by ich potom zbierať lode s magnetmi, ktoré by zmagnetizovanú ropu pritiahli k sebe. Vedci však najprv musia techniku vyskúšať na väčších plochách.

Ďalšie znečistenie prostredia z oxidov železa nehrozí, nie sú toxické. „Nanočastice oxidu železa sa bežne používajú pri lekárskych zobrazovacích technikách, takže vieme že sú bezpečné,“ hovorí vedúci výskumu Yi Du pre magazín New Scientist.

DOI: 10.1021/acsnano.6b02318