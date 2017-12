Mimozemšťania sa nám ozvú najskôr o 1500 rokov

Študent spojil dve teórie o mimozemskom živote a pokúsil sa vysvetliť, prečo sme ešte na žiadny nenatrafili.

17. jún 2016 o 17:13 Dominik Holič

ITHACA, BRATISLAVA. Iba v našej galaxii by mali byť miliardy obývateľných planét podobných tej našej. Takzvaný Fermiho paradox však tvrdí, že napriek tomu sa nám stále nepodarilo komunikovať so žiadnymi mimozemskými bytosťami.

Koperníkov princíp priemernosti zasa hovorí, že Zem a jej obyvatelia nie sú vo vesmírnom ponímaní ničím výnimočným.

Študent Cornellovej univerzity Evan Solomonides tieto dve tvrdenia spojil do novej rovnice, z ktorej mu vyšlo, že prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou môžeme očakávať až o 1500 rokov.

Málo oslovených

Rádiové a televízne prenosy vysielajú signály, ktoré už 80 rokov putujú vesmírom rýchlosťou svetla. Ak by sa dostali až na inú obývanú planétu, pre tamojších obyvateľov by bolo ich rozlúštenie veľmi náročné, no nie nemožné.

Signály však precestovali iba 80 svetelných rokov, čo podľa Solomonidesa znamená, že sa dostali k iba 8531 z 200 miliárd hviezd v Mliečnej ceste. Pokryli tak iba 0,125 percenta z jej plochy.

Kontakt s mimozemšťanmi môže podľa jeho výpočtov nastať najskôr vtedy, ak sa naše signály dostanú k aspoň polovici hviezd v galaxii.