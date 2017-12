Rakovina a káva? Iba ak je príliš horúca

Svetová zdravotnícka organizácia stiahla zo zoznamu pravdepodobných karcinogénov kávu aj čaj maté.

16. jún 2016 o 15:06 Renáta Zelná

Skôr než si odpijete z kávy, mali by ste ju nechať vychladnúť pod 65 stupňov Celzia.(Zdroj: wikimedia/CC)

BRATISLAVA. Pravdepodobný karcinogén pre človeka. Tak označili vedci v roku 1991 mnohými ľuďmi obľúbenú kávu. Mala údajne zvyšovať riziko rakoviny. Po dvadsiatichpiatich rokoch sa tejto nálepky konečne zbavila.

Analýza viac ako tisícky štúdií dokázala, že pitie kávy a čaju maté pri správnej teplote nespôsobuje rakovinu pankreasu, prostaty, prsníka ani sliznice maternice. V stredu to na tlačovej konferencii potvrdili vedci z medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), ktorá patrí pod Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Ak by však káva bola príliš horúca, opäť by bola možným karcinogénom. Nová správa totiž hovorí, že nápoje s teplotou nad 65 stupňov Celzia pravdepodobne zvyšujú riziko rakoviny pažeráka. Výsledkyuverejnili v žurnále The Lancet Oncology.

Rakovinu pažeráka, trubice, ktorá spája hltan so žalúdkom, najčastejšie spôsobuje fajčenie a pitie alkoholu. Ročne na ňu umrie približne 400-tisíc ľudí (údaje z roku 2012).

Tento typ rakoviny sa najviac vyskytuje v niektorých častiach Ázie, Južnej Ameriky a Východnej Afriky. Ľudia v týchto častiach sveta nemajú podľa štatistík až také problémy s fajčením a alkoholizmom, holdujú však pitiu veľmi horúcich nápojov.

Obarenie sliznice horúcou vodou môže spôsobiť zápal, ktorý zvyšuje riziko výskytu rakoviny, hovorí pre magazín Science epidemiológ Rudolf Kaak. Nápoje s teplotou nad 65°C sa preto stali podľa klasifikácie IARC pravdepodobným karcinogénom.

Je veľmi nepravdepodobné, že nové zistenia odštartujú tvorbu zákonov o odporúčanej servírovacej teplote čajov, kávy a iných teplých nápojov. Ľudia si z výsledkov môžu zobrať poučenie a pri konzumácii takýchto nápojov radšej vyčkať, kým trochu nevychladnú, hovorí pre Science rakovinový epidemiológ Paul Pharoah z univerzity v Cambridge.

