Vybrali sme najlepšie aplikácie, ktoré vám urobia poriadok v e-mailoch

Pracovná pošta, e-maily od známych, newslettery, správy zo sociálnych sietí, komerčné ponuky, elektronické faktúry... Denne sme zavalení množstvom e-mailov, ktoré zahlcujú našu schránku a ani nestíhame sledovať, čo všetko nám chodí. Našťastie existujú možnosti, ako si poriadok v e-mailoch urobiť rýchlo a efektívne.

SaneBox

Ide o aplikáciu, ktorej úlohou je precízne filtrovať e-maily. E-maily, na ktoré stačí odpovedať neskôr, presuniete do zložky SaneLater, ktorá sa vám po inštalácii vytvorí priamo vo vašej schránke. Systém vám sám vytriedi reklamy, newslettery alebo hromadné e-maily. Dokonca vám vie aj pripomenúť, kedy máte na niektorý z e-mailov odpovedať. Triediť e-maily nemusíte manuálne, lebo SaneBox sa to postupne naučí sám. Automaticky roztriedi e-maily z konkrétnych adries do boxov podľa toho, kam ste ich umiestňovali vy.

Email Game

Komu sa nechce triediť e-maily len tak pre poriadok, ale rád by sa pri tom aj zabavil, tak môže hrať e-mailovú hru. The Email Game je webová stránka, na ktorú zadáte vlastnú e-mailovú adresu. Každý deň jednoducho musíte vybaviť istý počet e-mailov a dostávate za to body. Čím viac správ ignorujete, tým je smajlík smutnejší a naopak – čím väčší počet pošty vyriešite, tým je šťastnejší.

Systém 4D

Pokiaľ si nechcete inštalovať žiadne softvéry a aplikácie, ale radšej si všetko pretriedite sami ručne, skúste to urobiť systémom DDDD alebo 4D. technika spočíva v tom, že každý z e-mailov musíte zadeliť do jednej z kategórií – delete (e-mail vymažete, ak viete, že naň už neodpoviete), delegate (ak máte e-mail posunúť ďalej, tak to jednoducho urobte), defer – (riešenie e-mailu odložíte alebo si ho naplánujte na nejaký iný deň, určite si to však poznačte do kalendára alebo do diára), do (ostala už len jedna možnosť a to e-mail vyriešiť).

Airmail

Momentálne najpopulárnejšia a najschopnejšia aplikácia na správu e-mailov pre produkty Apple. Platená aplikácia Airmail ponúka možnosti pre každého používateľa mailovej schránky, aby si ju nastavil presne tak, ako potrebuje. Či už ide o farby, záložky alebo schránky. Spolupracuje aj s ďalšími aplikáciami, ponúka napríklad aj funkciu „snooze“ ako na budíku, ktorá vám umožní riešenie e-mailu odložiť. Airmail dokáže zosynchronizovať aj viaceré zariadenia a tiež niekoľko účtov naraz.

Unroll.me

Aplikácia vhodná pre všetkých, ktorých otravujú newslettery a iné komerčné e-maily, no nechce sa im stráviť minúty hľadaním možnosti, ako zrušiť odber. Vďaka Unroll.me posunom prsta doprava alebo doľava rozhodnete či túto poštu dostávať chcete alebo jej odber zrušíte. Aplikácia ponúka aj možnosť pozrieť si na konci každého dňa súhrn najzaujímavejších newsletterov, a to ešte aj v príjemnom grafickom prevedení.

Boomerang

Populárnym e-mailovým klientom, ktorý vám bude pravidelne pripomínať vaše e-mailové povinnosti, je aj Boomerang. Vďaka aplikácii fungujúcej na počítačoch aj mobilných zariadeniach si môžete napríklad nechať pripomenúť aj to, kedy musíte zaplatiť niektorú z elektronických faktúr.

Poriadok v spotrebe energií online

Šikovný spôsob, ako sa dostať k informáciám, prehľadu platieb a k faktúram z tabletu, mobilu či z počítača, ponúka aj jeden z najväčších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku ZSE, ktorý vytvoril modernú online Zákaznícku zónu.

"Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o svoju spotrebu v domácnosti a hľadajú možnosti, ako ušetriť na energiách. Preto sme pre nich pripravili novú online Zákaznícku zónu, kde si môžu z počítača alebo aj z mobilu či tabletu pozrieť kompletné informácie o svojich odberných miestach, službách, platbách a faktúrach, ktoré môžu priamo v zóne aj uhradiť,“ vysvetľuje Daniel Klúčovský, produktový manažér pre online služby v ZSE.

Keby sa vám ich elektronická faktúra náhodou stratila medzi ostatnými e-mailami, jednoducho ju nájdete v online Zákazníckej zóne. Okrem toho vám zóna graficky zobrazí, na čo v domácnosti spotrebujete najviac elektriny a poskytne vám rady, ako ušetriť.

V prípade, že má zákazník nesprávnu sadzbu, zóna mu odporučí výhodnejšiu. "Zároveň si v zóne môžete zmeniť výšku a deň splatnosti preddavkových platieb, spôsob platby alebo kontaktné údaje,“ dodáva produktový manažér pre online služby zo ZSE.

