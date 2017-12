Vedci o druhom objave gravitačných vĺn: Zaslúžia si Nobelovu cenu

Experiment LIGO znovu narazil na gravitačné vlny. Vedci vysvetľujú, čo to pre astronómiu znamená.

15. jún 2016 o 19:15 Tomáš Prokopčák

Experiment LIGO znovu narazil na gravitačné vlny. Druhý raz zachytil stopy po zrážke dvoch čiernych dier. Slovenských výskumníkov sme sa spýtali, prečo to je dôležitá správa.

1. Aký význam má potvrdenie prvého objavu druhým signálom?

2. Čím viac gravitačných vĺn vedci zachytia, tým jednoduchšie budú vedieť predpovedať ich výskyt. K akým novým objavom to môže viesť?

3. Získajú vedci z LIGO Nobelovu cenu?

Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV

1. Nezavislé druhé pozorovanie dáva nádej, že prvé pozorovanie nebolo len nejakým výnimočným javom, ale že bude možné gravitačné vlny pozorovať častejšie. Samozrejme, frekvencia záchytov signálov bude testom našich teórií a hypotéz o fungovaní masívnych objektov vo vesmíre.



2. Pozorovanie gravitačných vĺn nám môže odhaliť základné procesy vzniku našej galaxie i celý proces formovania nami pozorovanej časti vesmíru. Pozorovanie gravitačných vĺn by mohlo vniesť viac svetla aj do otázky, čo je hypotetická tmavá hmota, bez ktorej existencie nevieme vysvetliť pohyby hviezd v galaxiách. No najzaujímavejšie by bolo, keby sa objavilo niečo neočakávané.

3. Určite nie hneď. Predpokladám, že výbor pre Nobelove ceny si počká na nezávislé potvrdenie detekcie na úplne inom nezávislom zariadení. Potom je šanca na Nobelovu cenu veľká.

Ján Baláž, Ústav experimentálnej fyziky SAV

1. Tento druhý signál potvrdzuje, že prvá, prelomová detekcia, nebol žiadny artefakt a tiež, že metóda je dostatočne citlivá aj pre menej masívne zdroje gravitačných vĺn.

2. Čím viac takýchto udalostí sa podarí detegovať, tým lepšia bude štatistika týchto meraní. A tá je určite potrebná pre rozvoj nového odboru – gravitačnej astronómie, ktorá by nám mala umožniť nahliadnuť do dosiaľ nepoznaných častí nášho vesmíru.

3. Či získajú, neviem, ale podľa môjho názoru si ju zaslúžia. Jednak za potvrdenie jednej z fundamentálnych teórií o podstate nášho vesmíru, jednak za rozpracovanie neuveriteľne citlivej experimentálnej metódy.