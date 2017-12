Mafia 3 alebo Mass Effect? Čo bude desať najväčších herných noviniek

Pokračovania hier God of War, Mass Effect či nová Fifa. Pozrite si najzaujímavejšie hry z E3.

14. jún 2016 o 16:08 Ondrej Podstupka

Titanfall 2 (PS4, XB1, Windows - 27. októbra 2016)

Hra od tvorcov série Call of Duty, ktorí si založili vlastné štúdio Respawn Entertainment, mala najlepší trailer spomedzi akčných hier na E3. Na rozdiel od prvého dielu bude dostupná aj pre konzolu PlayStation 4 a bude mať plnohodnotnú príbéhovú kampaň pre jedného hráča (trailer príbehovej časti časť hry).

Watch Dogs 2 (PS4, XB1 Windows - 14. November 2016)

Pokračovanie Watch Dogs vymenilo hlavnú postavu aj oblasť. Hra sa bude odohrávať v San Franciscu a hráč stvárni postavu mladého hackera, ktorý sa snaží zachrániť mesto.

Ubisoft sľubuje väčšiu voľnosť a pestrosť ako v predchádzajúcej časti. Zmenil sa aj tón hry, ktorá má byť farebnejšia a o niečo ľahšia ako predchádzajúci diel - a to aj napriek faktu, že príbeh rozoberá ťažké témy spravodlivosti či policajnej brutality.

Mass Effect: Andromeda (PS4, XB1, Windows - marec 2017

Pokračovanie jednej z najobľúbenejších moderných hier dostalo oficiálny termín vydania na marec budúceho roka. Tvorcovia z BioWare sľubujú prepojenie otvoreného sveta plného prekvapení a silného príbehu, ktorým je séria vedeckofantastických hier známa.

God of War (PS4)

Jedna z najpopulárnejších hier sa vracia v novej podobe. Vývojári zo Santa Monica Studio zmenili tón a trailer naznačuje, že séria akčných hier God of War chce spomaliť a viac sa sústrediť na príbeh a vzťahy postáv.

Zaujímavé, hlavne ak zoberieme do úvahy, že doteraz bola jedinou emóciou hlavného predstaviteľa série mrzutosť.

Mafia 3 (PS4, XB1, Windows - 6. október 2016)

Hra čiastočne od vývojového tímu 2K Czech (hlavným tvorcom sú Hangar 13) vás prenesie do podsvetia amerického juhu v 60. rokoch minulého storočia.

Hráč má vybudovať vlastnú mafiánsku rodinu v otvorenom svete, ktorý sa bude meniť podľa rozhodnutí v hre. Zaujímavé prostredie, skvelý soundtrack a rozmanité postavy sľubujú jednu z najzaujímavejších akčných hier roka.

Fifa 17 (PS4, XB1, XB360, PS3, Windows - 28. september 2016)

Fifa 17 bude mať okrem tradične vylepšenej grafiky a umelej inteligencie hráčov aj ďalšiu novinku. Dostane príbehovú časť, v ktorej bude hráč sprevádzať cez sezónu konkrétneho futbalistu.

Battlefield 1 (PS4, XB1, Windows - 20. októbra 2016)

Prvá svetová vojna nie je dobrou predlohou pre akčné hry. Zákopová vojna je v hre prinajlepšom depresívna alebo rovno nudná.

Battleflied 1 od štúdia DICE však ukazuje, že to nemusí byť pravda. Veľká vojna pohltila celý svet a tvorcovia dokázali nájsť dosť zaujímavých bojísk na to, aby vytvorili aktuálnu akčnú hru. Po rokoch moderných a futuristických akčných hier je skvelé vidieť aj návrat do histórie.

Dead Rising 4 (XB1, Windows - zima 2016)

Zabíjanie zombií nikdy nebolo také šťastné a veselé. Najnovší diel odľahčenej série akčných hier v zombie apokalypse sa odohráva cez Vianoce.

Dawn of War III (Windows - 2017)

Jedna z najočakávanejších strategických hier ukázala (po fantastickej filmovej upútavke) na E3 aj prvé zábery priamo z hrania. Dawn of War III zasadený do sveta Warhammer 40k vyjde až v budúcom roku.

Last Guardian (PS4 - 4. október 2016)

Po rokoch odkladov a čakania dostala adventúra Last Guardian pevný dátum vydania. Za hru je zodpovedný tím, ktorý v minulosti vyrobil klasiky žánru ako ICO a Shadow of the Colossus.

Len skoré varovanie - je takmer isté, že to rozkošné stvorenie, ktoré chlapca bude sprevádzať celou hrou, na konci zomrie.