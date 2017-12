Stephen Hawking ukázal, ako možno uniknúť z čiernej diery

Nová hypotéza môže prispieť k riešeniu takzvaného informačného paradoxu čiernych dier.

14. jún 2016 o 14:18 Dominik Holič

BRATISLAVA. Vesmíru okolo nás rozumieme vďaka dvom fyzikálnym teóriám. Einsteinova všeobecná teória relativity popisuje javy okolo obrovských vesmírnych telies so silným gravitačným pôsobením. Kvantová mechanika zase vysvetľuje javy zo sveta elementárnych častíc.

Obe teórie sa dosiaľ nepodarilo spojiť a chýba univerzálna teória všetkého. Jej prvé stopy by však mohli pochádzať z miest, ktoré zvyčajne nepovažujeme za začiatok, ale skôr za koniec všetkého. Čierne diery by totiž mohli ukrývať kľúč k takzvanej novej fyzike.

Stephen Hawking totiž vo svojej novej práci naznačuje, že zo zajatia exotických telies by sa predsa len dalo uniknúť.

Štúdia v magazíne Physical Review Letters tak môže prispieť riešeniu takzvaného informačného paradoxu, čo by zase mohlo viesť k spojeniu kvantového a gravitačného sveta.

Informačný paradox

Čiernou dierou nazývame objekty v kozme, ktoré môžu byť pozostatkom po kolapse veľmi hmotných hviezd. Superhmotné čierne diery sa zase nachádzajú v strede galaxií - vrátane tej našej.

Svoje pomenovanie takéto telesá získali vďaka gravitačnému fenoménu: z ich gravitačného pôsobenia by nemalo uniknúť ani svetlo.

Otázkou však je, ako je to so samotnými informáciami. Napríklad informácie o vlastnostiach nejakých elementárnych častíc by sa podľa Einsteina v čiernych dierach navždy strácali - v okamihu, keď prejdú cez takzvaný horizont udalostí čiernej diery.