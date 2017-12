Microsoft ukázal nový Xbox, bude menší aj lacnejší

Herná konzola prechádza kompletnou revíziou, aby si udržala svoje pevné miesto na trhu.

14. jún 2016 o 12:58 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/XuTwtOo88r8

REDMOND, BRATISLAVA. Ak sa čosi osvedčí, neznamená to, že sa to nedalo spraviť lepšie. Príkladom je Xbox One, ktorý dostáva novú tvár. Microsoft zmodernizoval svoju úspešnú hernú konzolu, aby po nej mohli siahnuť aj tí, pre ktorých doposiaľ nebola dostatočným lákadlom.

Výkon zostáva rovnaký, rozmery sa však scvrkávajú takmer na polovicu a aj cena ide nadol. Novinka s označením "S" vstúpi do predaja už v auguste s cenovkou 300 dolárov, kým sa firma nerozhodne dať do obehu pripravovaného nástupcu. Ten by mohol uzrieť svetlo sveta už na budúci rok.

Vďaka modernejším výrobným postupom je elektronika kompaktnejšia a do zmenšeného tela sa dnu vošiel i napájací adaptér, ktorý stál doposiaľ uviazaný na kábli bokom. Microsoft pridal podporu pre 4K rozlíšenie pri prehrávaní videí, zakomponoval HDR technológiu pre širší rozsah farieb a kontrastov, pribudol i variant s 2-terabajtovým diskom.

Zo základnej výbavy však vypadol konektor určený pre pripojenie sady Kinect, ktorý možno nahradiť 49 dolárovou redukciou pre USB konektor. Kto pôvodný Xbox už vlastní spolu s Kinectom, dostane potrebný modul po registrácii na webe zadarmo.

Aby zmeny neboli iba škatuľové, na ktoré si nik nesiahne, modernizáciou prešiel aj herný ovládač. Ten má podľa magazínu Gizmodo lepší dosah pre pokrytie signálom a cez bluetooth ho možno spárovať aj so stolovým počítačom.

