Hra o tróny a Call of Duty? Prepojí ich Jon Snow

Kit Harington si zahrá záporáka v Call of Duty: Infinite Warfare.

13. jún 2016 o 15:36 Martin Vonšák

SANTA MONICA, BRATISLAVA. Kit Harington, predstaviteľ Jona Snowa zo seriálovej adaptácie HBO Hry o tróny, sa predstaví v hre Call of Duty: Infinite Warfare.

Herec však nevystúpi v úlohe charizmatického kladného hrdinu ako jeho seriálová postava. Harington v akčnej hre stvárni prívrženca nepriateľskej frakcie Settlement Defense Front (SDF).

Tým sa vysvetlilo minulotýždňové video, v ktorom sa bez bližšieho vysvetlenia Harington ocitol v akejsi klietke s bodovými svetlami. V skutočnosti šlo o snímače tváre, ktoré dajú Haringtonovej postave digitálnu podobu v hre.

video //www.youtube.com/embed/io52oUlfqtQ

Prírastkom do dejovej línie Infinite Warfare sa pochválil jeden z autorov Call of Duty, Taylor Kurosaki. „Kit je úžasný talent a profesionál,“ povedal pre portál Entertainment Weekly. „Príbeh hry je o epickom bojovom a Kit sa naozaj do úlohy nepriateľa z SDF vžil,“ dodal Kurosaki.

Scénu s Haringtonom bude režírovať ďalšie známe meno, a síce Guy Ritchie. Režisér filmov ako Sherlock Holmes či Podfu(c)k už s Activision v rámci Call of Duty spolupracoval, konkrétne na upútavke k dielu s názvom Black Ops II.

Kit Harington pritom nie je prvým slávnym hercom, ktorý sa v Call of Duty objavil. Pred ním mali hráči možnosť zhliadnuť Kevina Spaceyho a Jona Malkovicha v Advanced Warfare.