Načo slúži najškaredšia farba? Môže pomôcť fajčiarom

Odtieň Pantone 448C pripomínal austrálskym fajčiarom špinu a smrť.

13. jún 2016 o 11:41 Dominik Holič

Farba Pantone 448C odpudzuje fajčiarov. (zdroj: PANTONE)

BRATISLAVA. Pri dizajne používateľského zážitku zvykne byť cieľom čo najväčšia vizuálna príťažlivosť a intuitívna interakcia. Austrálska vláda si však pred štyrmi rokmi objednala od agentúry GfK presný opak - mali zistiť, aká farba je najškaredšia.

Výskum ukázal, že najviac odpudzuje fádna hnedá farba označovaná ako Pantone 448C. Pýtali sa však iba fajčiarov, ktorým pripomínala špinu, smrť a decht. V Austrálii ju preto začali používať na cigaretových škatuľkách v snahe odnaučiť ľudí fajčiť.

Okrem škaredej farby môžu pri dizajne pomôcť aj menej viditeľné symboly značiek, jednotnejší vzhľad škatuliek a menšie nápisy. Podobné pravidlá ako v Austrálii tak začali používať aj vo Francúzsku, Írsku a od mája tohto roku aj vo Veľkej Británii.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to pri príležitosti nedávneho Svetového dňa bez tabaku odporúčila aj ostatným krajinám.

"Jednoduché balenie znižuje príťalivosť tabakových výrobkov. Zabíja to pôvab, čo je vhodné pre produkt, ktorý zabíja ľudí," vysvetľuje v tlačovej správe organizácie WHO jej generálna riaditeľka Margaret Chanová. "Obmedzuje to reklamu a propagáciu tabaku a zvyšuje účinnosť zdravotných varovaní."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Cigarety budú nechutnejšie. Na pohľad

Európska zas zavádza na škatuľkách odstrašujúce obrázkové varovania. Tvár mŕtveho mladého muža, ktorý dostal infarkt, žena vykašliavajúca krv, rodičia plačúci nad rakvou ich nenarodeného dieťaťa.

Pre firmu Pantone však jej farba 448C symbolizuje hlboké a bohaté zemské odtiene. Podľa denníka Guardian sú pre nich všetky farby rovnocenné a najškaredšia farba neexistuje.

doi:10.1136/tc.2008.026732